Natalia Kaczmarek szczerze o kontaktach z fanami. "To przytłaczające momenty"

Natalia Kaczmarek przygotowuje się do najważniejszych startów w sezonie - na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Trzy lata temu z Tokio przywiozła dwa medale - złoto ze sztafety mieszanej i srebro z kobiecej sztafety 4x400 m. Teraz liczy na kolejne sukcesy. Nadzieje są spore, bo Polka już cztery razy w tym sezonie schodziła poniżej granicy 50 s, a z mistrzostw Europy w Rzymie przywiozła złoty medal. Biegaczka jest tak skoncentrowana na treningu, że zupełnie nie ma czasu dla kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo To już przesada! Mecz Hiszpania - Anglia to nieporozumienie

Natalia Kaczmarek wyznała smutną prawdę. "Odmawiam wizyty albo zdjęcia"

Wielu fanów mogło ostatnio poczuć rozczarowanie w związku z zachowaniem 26-latki. Ta sama sobie z tego zdaje sprawę, o czym mówiła w wywiadzie dla TVP Sport. - To przytłaczające momenty. Czasem bywa trudno. Staram się odcinać od całej otoczki. Wiem, że niektórym nie podoba się, że odmawiam wizyty albo zdjęcia. W środku sezonu nie da się połączyć wszystkiego. Zdaję sobie sprawę, iż może to być trochę niemiłe, ale jestem w trakcie przygotowań. Muszę skupić się na startach - wyznała.

Nasza multimedalistka mimo wszystko docenia zaangażowanie kibiców i cieszy się, że Paryżu będzie startować przy pełnych trybunach. W Tokio z powodu pandemii koronawirusa takiej okazji nie miała. - Ich obecność bardziej mi pomoże, niż przeszkodzi. Lubię biegać na pełnych stadionach. Czuję dodatkową motywację. Wierzę, że będzie fajna atmosfera. Nie mogę się jej doczekać - przyznała.

Kaczmarek ujawniła plan na Paryż. Tak wystartuje. "Muszę mądrze rozłożyć siły"

W rozmowie ujawniła także, jaki ma plan na olimpijskie starty. Nie ukrywa, że priorytetem będzie walka o medal indywidualnie, co nie znaczy, że nie wystąpi w sztafecie. - Jeśli wejdę do finału w rywalizacji indywidualnej, nie będę mogła biegać eliminacji z dziewczynami w grupie. Start wypada tego samego dnia. Wierzę, że i tu, i tu będzie decydujący start, a ja wesprę dziewczyny w finale. Muszę mądrze rozłożyć siły, by przetrwać ten turniej. O medale będzie trudno, ale dam z siebie wszystko - wyjaśniła.

Eliminacje sztafet oraz finał biegu indywidualnego na 400 m zaplanowane są na 9 sierpnia. Wcześniej odbędą się eliminacje oraz półfinał. Finał sztafet 4x400 m kobiet odbędzie się zaś 10 sierpnia.