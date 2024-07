Dramat przed IO w Paryżu. Kolejny Polak przyłapany na dopingu. To nie żart!

Poniedziałek, 15 lipca 2024 roku może zapisać się na kartach historii polskiego sportu, ale niestety jako jeden z najmroczniejszych. Niedługo po ogłoszeniu wpadki dopingowej kajakarki Doroty Borowskiej, Polska Agencja Prasowa podała, że mamy do czynienia z kolejnym takim przypadkiem. Tym razem chodzi o skoczka wzwyż Norberta Kobielskiego, dla którego byłby to drugi taki raz w karierze. Zawodnik, póki co, wszystkiemu zaprzecza, a sprawa jest w toku.

