Dyskwalifikacja polskiej sztafety! A już był finał. Katastrofa

Polska sztafeta mężczyzn 4x400 metrów biegła w drugim półfinale po najbardziej zewnętrznym torze. To była mieszanka młodości z doświadczeniem. Sztafetę zaczynał Maksymilian Szwed, a następne okrążenia przebiegli Karol Zalewski, Igor Bogaczyński i Kajetan Duszyński.

