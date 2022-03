Ewa Swoboda sama nie wierzy w swój wynik! Padła granica 7 sekund. Rekord świata coraz bliżej

Po przekroczeniu linii mety u Ewy Swobody radość mieszała się z niedowierzaniem. I nie chodziło tylko o to, że sprinterka z Żor została właśnie halową mistrzynią Polski. Ważniejszy od medalu był wynik, jaki uzyskała. 6,99 sek. to kolejny jej rekord Polski, w który aż nie mogła uwierzyć! Kolejny, bo już trzeci w ciągu niespełna miesiąca!

Jej wynik to nie tylko najlepszy rezultat w historii naszego kraju, ale też najlepszy tegoroczny wyniki na świecie. Wynik Swobody jest też tylko o 0,07 sek. gorszy od aktualnego rekordu świata, który należy do Rosjanki - Iriny Priwałowej!

To kolejny doskonały występ Swobody w tym roku. 11 lutego na Orlen Cup w Łodzi Polka najpierw uzyskała czas 7,04 sek., by zaledwie godzinę później poprawić go na 7,00 sek. Już wtedy zmierzono czas Swobody na 6,99 sek., jednak ostatecznie zmieniono go o 0,01 sek.

Kolejny rekord Polski Swobody!

- Bardzo się zdziwiłam, nie spodziewałam się. Szkoda, że to 6,99 nie zostało, ale mówię: Ja cię kręcę, to się nie dzieje! Byłam głodna, myślę, że brakowało mi tego. Chciałam, ale nie wiedziałam, że będę tak szybko biegać od pierwszego startu - mówiła wtedy dla TVP Sport. Teraz Swoboda kolejny raz potwierdziła swoją kosmiczną dyspozycję.

Na każdych halowych mistrzostwach świata ten wynik dałby medal, a na tych z 2018 roku przyniósłby Swobodzie srebro. Polka z miejsca stała się faworytką do złota podczas najważniejszej imprezy tegorocznego sezonu halowego - mistrzostw świata w Belgradzie. Te odbędą się w dniach 18-20 marca.

Gdyby tam wywalczyła złoto, byłoby to prawdopodobnie jej największe osiągnięcie w karierze. Do tej pory medale przywoziła bowiem tylko z halowych mistrzostw Europy - srebro właśnie z Belgradu sprzed pięciu lat, a także złoto z Glasgow zdobyte w 2019 roku.

Polka jest w kapitalnej formie po katastrofalnym dla niej 2021 roku. Swoboda najpierw otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa, który uniemożliwił jej start w halowych mistrzostwach Europy w Toruniu. Później odnowiła się jej kontuzja, przez którą musiała zrezygnować ze startu na IO w Tokio, do których przygotowywała się przez cztery lata.