Adam Kszczot sensacyjnie zdetronizowany! Doskonała reakcja

Kszczot do tej pory miał w dorobku sześć złotych medali HMP - zdobywał je w zasadzie, gdy tylko startował na tej imprezie: w latach 2009-2011, 2014, 2017 i 2018 roku. Teraz pojawił się na krajowym czempionacie w Toruniu po trzyletniej przerwie, ale złota nie wywalczył.

Kszczot tylko się uśmiechnął. Sensacyjna wygrana płotkarza Patryk Dobek

31-latek przez większość biegu znajdował się w czołówce i na ostatniej prostej wydawało się, że wygra bieg. Nie miał jednak ogromnej przewagi nad najgroźniejszymi rywalami - Mateuszem Borkowskim i Patrykiem Dobkiem. I na ostatnich metrach ten drugi mocno przyspieszał.

Kszczot odwrócił głowę w lewą stronę tuż przed metą i zobaczył, że Dobek go mija. Zareagował bezcennie - wykrzywił się i uśmiechnął, widząc sensacyjne rozstrzygnięcie. Przegrał z Dobkiem, którego specjalnością wcale nie jest bieganie na dystansie 800 metrów, a raczej bieg na 400 metrów przez płotki. 27-latek pobił swój rekord życiowy i osiągnął czas 1:47:12, o 0,23 sekundy lepszy od Kszczota. Trzecie miejsce z czasem 1:47:88 zajął Borkowski.

"Nie ważne, jak biegałeś tydzień, dwa czy trzy tygodnie temu: przychodzą mistrzostwa i dzieje się coś takiego na biegu, że zmienia układ sił "

Jak podaje profil "Athletics News" na Twitterze, to oznacza, że Dobek został siódmym najlepszym Polakiem w historii na 800 metrów. - Dla mnie to był drugi bieg z rzędu, nie wiedziałem, na co jestem gotowy. To wszystko świadczy o tym, że idziemy w dobrym kierunku. Wiedziałem, z kim biegam, ale to, że są tu zawodowi 800-metrowcy, nie osłabiło mnie - wskazał Dobek cytowany przez biuro prasowe HMP. Wskazał także, że na lato raczej pozostanie przy bieganiu 400 metrów przez płotki.

- 800 metrów jest tak nieprzewidywalne, tak piękne i niepowtarzalne dzięki temu, że małe zmiany powodują, że nie ważne, jak biegałeś tydzień, dwa czy trzy tygodnie temu: przychodzą mistrzostwa i dzieje się coś takiego na biegu, że zmienia układ sił - powiedział Kszczot. Brak tytułu mistrza Polski nie sprawia, że obawia się startu na HME. - Każde mistrzostwa to tak naprawdę nowe rozdanie kart. To drugie miejsce to kolejna motywacja - dodał.

Pozostałe wyniki drugiego dnia Halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu:

200 m kobiet

1. Paulina Guzowska (AZS-AWF Katowice) 23.76

2. Izabela Jastrząb (MKS Agros Chełm) 23.88

3. Kinga Gacka (BKS Bydgoszcz) 24.12

400 m kobiet

1. Justyna Święty-Ersetic (AZS-AWF Katowice) 52.02

2. Kornelia Lesiewicz (AZS-AWF Katowice) 52.56

3. Małgorzata Hołub-Kowalik (AZS UMCS Lublin) 52.86

800 m kobiet

1. Joanna Jóźwik (AZS-AWF Katowice) 2:01.90

2. Angelika Cichocka (SKLA Sopot) 2:02.12

3. Anna Wielgosz (CWKS Resovia Rzeszów) 2:03.41

3000 m chód kobiet

1. Katarzyna Zdziebło (LKS Stal Mielec) 12:39.95

2. Olga Niedziałek (WLKS Nowe Iganie) 13:11.96

3. Agnieszka Ellward (WKS Flota Gdynia) 13:37.06

4x200 m kobiet

1. AZS-AWF Warszawa 1:37.34

2. KS AZS AWF Wrocław 1:37.67

3. KS AZS AWF Kraków 1:39.12

Skok w dal kobiet

1. Magdalena Żebrowska (AZS-AWF Katowice) 6.30

2. Karolina Młodawska (KKL Kielce) 6.18

3. Adrianna Szóstak (OŚ AZS Poznań) 6.17

Skok wzwyż kobiet

1. Kamila Lićwinko (KS Podlasie Białystok) 1.82

2. Wiktoria Miąso (CWKS Resovia Rzeszów) 1.82

3. Julia Dutkiewicz (KS Stal Ostrów Wlkp.) 1.78

60 m ppł mężczyzn

1. Damian Czykier (KS Podlasie Białystok) 7.59

2. Krzysztof Kiljan (AZS-AWF Warszawa) 7.65

3. Artur Noga (AZS-AWF Warszawa) 7.74

200 m mężczyzn

1. Adrian Brzeziński (MKL Toruń) 21.06

2. Łukasz Żok (ALKS AJP Gorzów Wlkp.) 21.18

3. Patryk Wykrota (OŚ AZS Poznań) 21.37

400 m mężczyzn

1. Karol Zalewski (AZS-AWF Katowice) 46.52

2. Dariusz Kowaluk (AZS-AWF Warszawa) 46.98

3. Wiktor Suwara (AZS-AWF Warszawa) 47.00

3000 m mężczyzn

1. Michał Rozmys (UKS Barnim Goleniów) 7:58.78

2. Aleksander Wiącek (OKS Start Otwock) 8:01.13

3. Szymon Żywko (AZS UMCS Lublin) 8:07.57

5000 m chód mężczyzn

1. Rafał Augustyn (LKS Stal Mielec) 19:36.85

2. Dawid Tomala (AZS KU Politechniki Opolskiej Opole) 19:50.84

3. Jakub Jelonek (CKS Budowlani Częstochowa) 19:52.45

4x200 m mężczyzn

1. AZS AWF Katowice 1:26.51

2. OŚ AZS Poznań 1:26.71

3. KS Podlasie Białystok 1:28.30

Pchnięcie kulą mężczyzn

1. Michał Haratyk (KS Sprint Bielsko-Biała) 20.77

2. Jakub Szyszkowski (AZS-AWF Katowice) 20.45

3. Konrad Bukowiecki (KS AZS UWM Olsztyn) 19.77

Skok o tyczce mężczyzn

1. Piotr Lisek (OSOT Szczecin) 5.60

2. Robert Sobera (AZS AWF Wrocław) 5.40

3. Paweł Wojciechowski (CZWS Zawisza Bydgoszcz SL) 5.30

Skok w dal mężczyzn

1. Mateusz Różański (KU AZS PWSZ w Tarnowie) 7.68

2. Mateusz Jopek (KS AZS AWF Wrocław) 7.64

3. Tomasz Jaszczuk (AZS-AWF Katowice) 7.51

Siedmiobój mężczyzn

1. Paweł Wiesiołek (KS Warszawianka W-wa) 6103

2. Rafał Horbowicz (KS Warszawianka W-wa) 5647

3. Jacek Chochorowski (AZS KU Politechniki Opolskiej Opole) 5536

mikst 4x400 m

1. OŚ AZS Poznań 3:24.15

2. AZS UMCS Lublin 3:26.59

3. KS AZS AWF Kraków 3:34.04