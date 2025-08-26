Kompromitacja, a za chwilę mecz z Polakami. Doncić nie wytrzymał

Polscy koszykarze za kilkadziesiąt godzin rozpoczną EuroBasket 2025. Ich pierwszym przeciwnikiem w Katowicach będzie reprezentacja Słowenii z Luką Donciciem na czele. A gwiazdor Los Angeles Lakers może być zaniepokojony, gdyż ostatnio nie wszystko idzie po myśli jego i reszty kadry.

Luka Doncić nie wytrzymał po tym, jak reprezentacja Słowenii zagrała z wicemistrzami olimpijskimi

W ostatnim sparingu przed turniejem, rozegranym w czwartek 21 sierpnia, Słoweńcy polegli 72:106 z Serbami, wicemistrzami olimpijskimi. Tak wysoka porażka sfrustrowała Donicicia, który według informacji stacji Sport Klub po meczu miał "wygłosić kolegom kazanie".

"Wyraźnie sfrustrowany kapitan odegrał swoją rolę za zamkniętymi drzwiami szatni. Miał przekazać kolegom z drużyny kilka bezpośrednich słów" - czytamy na portalu słoweńskiego nadawcy. I niejako potwierdził to Edo Murić, inny gracz reprezentacji.

Luka Doncić zbeształ kolegów z reprezentacji Słowenii. "Wyjaśniliśmy sobie wiele spraw"

- Nie lubię mówić o tym, co się dzieje w zespole. Tak, rozmawialiśmy. Wyjaśniliśmy sobie wiele spraw i powiedzieliśmy sobie o nich wprost. Ta porażka nas do siebie zbliżyła - przekonywał były gracz Stelmetu Zielona Góra (grał tam w sezonie 2018/19), a obecnie słoweńskiego KD Ilirija.

Słoweńcy mogą się niepokoić, gdyż z sześciu meczów towarzyskich poprzedzających mistrzostwa wygrali tylko jeden. Spośród uczestników EuroBasketu mają jeden z najgorszych odsetków zwycięstw w sparingach - 17 proc., tyle samo co Belgia (1-5), a mniej tylko Cypr (0-2) i Gruzja (0-6). Dla porównania reprezentacja Polski wygrała 37 proc. meczów towarzyskich (3-5).

Czy działania Luki Doncicia w szatni sprawią, że na mistrzostwach Europy Słoweńcy nagle się przebudzą? Pewnym wyznacznikiem w tej kwestii będzie mecz z Polakami, zaplanowany na czwartek 28 sierpnia o godz. 20:30. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

