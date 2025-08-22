Sochan nie zagra dla Polski i nagle takie zdjęcie. Wielka burza

"Jeremy Sochan zgłosił sztabowi medycznemu ból łydki. Badania kontrolne wykazały, że niezbędna będzie przerwa od treningów i meczów. Niestety, zawodnik nie zdążyłby dojść do pełnego zdrowia do EuroBasketu" - taki komunikat wydał PZKosz w pierwszej połowie sierpnia. Kilkanaście kolejnych dni przyniosło zwroty akcji.

Jeremy Sochan nie zagra na EuroBaskecie. Wrócił do San Antonio Spurs, a nagle takie zdjęcie

Gdy 22-latek doznał kontuzji, jego klub, czyli San Antonio Spurs, zdecydował się ściągnąć go do Teksasu na leczenie. Jednak w środę 20 sierpnia w mediach społecznościowych ukazały się zdjęcia z treningów, a na jednym z nich było widać skrzydłowego na parkiecie wraz z kolegą z zespołu. To mogło wywołać pewną konsternację wśród Polaków - jakby zawodnik odpuszczał grę dla kadry, a uraz był wygodną wymówką.

Z tą sprawą "Fakt" zgłosił się do menedżmentu koszykarza. W odpowiedzi pojawiło się oświadczenie. "Jak już wcześniej informowaliśmy, Jeremy Sochan jest w San Antonio, gdzie przechodzi rehabilitację po urazie łydki. Każdego dnia pracuje z trenerami Spurs, aby zapewnić sobie pełny powrót do zdrowia i być gotowym do gry w nowym sezonie NBA" - zaznaczono.

Jeremy Sochan odpuszcza reprezentację Polski? "Fałszywe narracje. Kontuzja była ogromnym ciosem"

Następnie odniesiono się do ewentualnych zarzutów, jakoby 22-latek unikał gry dla reprezentacji Polski. "Jesteśmy świadomi nieprawdziwych doniesień i bezpodstawnych insynuacji na temat powodów absencji Jeremiego podczas EuroBasketu, które tworzą niestety fałszywe narracje. Chcemy jasno podkreślić, że Jeremy był niezwykle podekscytowany i dumny z możliwości reprezentowania Polski. Ta kontuzja była dla niego ogromnym ciosem, ponieważ bardzo chciał wspierać swoich kolegów z kadry na parkiecie. Gdyby istniała jakakolwiek możliwość, aby zagrał w Katowicach, to na pewno by to zrobił" - czytamy.

Zatem według obozu Sochana zawodnik był gotowy do gry dla drużyny narodowej na mistrzostwach Europy i tylko uraz stanął temu na przeszkodzie. W oświadczeniu zabrakło bezpośredniego odniesienia do fotografii opublikowanej przez klub NBA, lecz na jej podstawie trudno wyciągać daleko idące wnioski. Najpewniej nie ma drugiego dna i koszykarz wypadł z EuroBasketu przez kontuzję, a do klubu wrócił, aby mieć jak najlepszą opiekę medyczną.

Pierwszy mecz na EuroBaskecie reprezentacja Polski rozegra w czwartek 28 sierpnia przeciwko Słowenii. Czego można się spodziewać po zespole prowadzonym przez Igora Milicicia? "Całościowy obraz z ośmiu meczów kontrolnych jest jednoznaczny – obrona, która zwykle identyfikuje drużyny Milicicia, która ma być znakiem rozpoznawczym reprezentacji, była w nich naszą słabą stroną. Ale choć do EuroBasketu zostało ledwie kilka dni, to są przesłanki ku temu, że w meczach o stawkę będzie lepiej" - pisał Łukasz Cegliński, redaktor naczelny Sport.pl.