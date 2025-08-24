Zabił ojca Michaela Jordana. Niewiarygodne, czego się domaga

Michael Jordan uchodzi za najlepszego koszykarza w historii. W trakcie bogatej kariery zdobył 6 tytułów mistrza NBA z Chicago Bulls (1991-1993, 1996-1998) i 10 razy zostawał królem strzelców ligi. W czasach swojej świetności przeżył jednak niewyobrażalną tragedię. W lipcu 1993 r., niedługo po zwycięskim finale NBA zabito jego ojca - Jamesa. I chyba mało kto się spodziewał, że po 32 latach o sprawie znów zrobi się głośno.

Odsiedział 32 lata za zabójstwo ojca Jordana. Twierdzi, że jest niewinny

A wszystko za sprawą Daniela Greena. To właśnie on wraz z Larrym Demerym miał zamordować ojca Jordana strzałem z pistoletu, a następnie próbować okraść. Obaj za swój czyn zostali skazani na dożywocie, a w więzieniu spędzili 32 lata. Teraz jednak Green twierdzi, że jedynym sprawcą był Demery.

W wywiadzie dla "News13" zdradził, że tamtej nocy rzeczywiście był razem z Demerym na imprezie. W pewnym momencie tamten opuścił ją na pewien czas i wrócił ok. 4:30. - Powiedział mi, że coś się stało i żebym z nim wyszedł. Wyszedłem z nim, zapaliliśmy papierosa, zajęło nam to jakieś cztery, pięć minut. W chwili, gdy wychodziliśmy, nie wiedziałem, co się stało. Później powiedział mi, że kogoś zabił. Więc postanowiłem z nim pójść - twierdził.

Zwrócił się do Michaela Jordana: "Nie ponoszę odpowiedzialności za jego śmierć"

Green przyznał się za to, że pomógł Demery'emu ukryć ciało ojca Jordana, które ostatecznie znaleziono kilka dni później na bagnach. - Jako 50-latek, gdyby ktoś mnie zapytał, dlaczego zrobiłem coś takiego, nie byłbym w stanie podać racjonalnego powodu. Naprawdę nie myślałem wtedy o konsekwencjach, byłem skupiony na obecnej chwili - tłumaczył.

Twierdził nawet, że nie wiedział, kim była ofiara. - Myślę, że możliwe, że Larry wiedział, bo mówiło się o pierścieniach mistrzowskich, ale ja nigdy nie widziałem pierścienia mistrzowskiego. Według niektórych świadków Larry Demery rzeczywiście sprzedał pierścień - wyjaśnił Green. To właśnie kradzież pierścienia za mistrzostwo NBA, który Jordan podarował ojcu, miała być motywem zbrodni.

Na koniec wywiadu Daniel Green zwrócił się do Michaela Jordana i jego rodziny. - Nie ponoszę odpowiedzialności za śmierć Jamesa Jordana. Nie ponoszę odpowiedzialności za jego śmierć - powiedział. W związku z tym domaga się ponownego procesu i zwolnienia z więzienia.