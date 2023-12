Bilans wstydu Śląska Wrocław. Koszmar w Europie trwa

Przygoda WKS-u Śląsk Wrocław w europejskich pucharach nie należy do udanych. Polska drużyna poniosła aż 11 porażek w zaledwie 12 spotkaniach. Udało jej się wygrać tylko raz. W listopadzie dość niespodziewanie triumfowała na wyjeździe 80:71 z Turk Telekom. Od tego czasu poniosła trzy porażki. Okazję do przerwania złej passy miała w środowy wieczór, kiedy mierzyła się z Arisem Saloniki. Tylko że i tym razem przegrała i to boleśnie.

Śląsk Wrocław przegrywa po raz 12. Nie zagroził rywalom nawet przez minutę

Śląsk przystąpił do tego starcia mocno osłabiony. Już od kilku tygodni zespół trapiły kontuzję, co przełożyło się na kolejne słabe spotkanie. Choć początek był dość wyrównany i wrocławianie doprowadzili nawet do remisu 4:4, to później rywale zaczęli stopniowo budować przewagę. Wicemistrzowie Polski byli niemal całkowicie bezradni, co potwierdził też wynik pierwszej kwarty - porażka aż 11:22.

W drugiej odsłonie rywalizacji Śląsk pokazał się z nieco lepszej strony. Próbował odrobić stratę, ale Grecy utrzymywali kontrolę nad spotkaniem. Przy stanie 41:31 trener gospodarzy poprosił jednak o przerwę, bo polska ekipa zaczęła się zbliżać. Przewaga z 17 stopniała wówczas do dziesięciu punktów. Finalnie druga kwarta zakończyła się prowadzeniem Arisu 49:33.

W trzeciej odsłonie spotkania gra była dość szarpana. Grecy powiększali przewagę, by za chwilę znów pozwolić Śląskowi na odrobienie kilku punktów. Finalnie jednak różnica wzrosła. Na końcu kwarty wyniosła aż 21 punktów - Aris prowadził 71:50 i szanse wrocławian na wygraną dramatycznie zmalały.

Śląsk stracił szanse na awans. Fatalna passa trwa

Ostatecznie nadziei pozbawiła ich czwarta kwarta. Polski klub walczył z całych sił i w połowie odsłony był w stanie zmniejszyć stratę do 11 punktów. Tyle tylko, że rywale dość szybko otrząsnęli się po chwili dekoncentracji i znów zaczęli powiększać przewagę. Finalnie wygrali cały mecz 93:71. Najwięcej punków dla polskiego zespołu, jak i w całym spotkaniu, zdobył Hassani Gravett - 25.

Tym samym Śląsk nie ma już szans na awans do fazy pucharowej. Okupuje ostatnią, a więc 10. lokatę w grupie. Była to również druga porażka wrocławian w starciu z Arisem w tym sezonie. W pierwszym meczu tych drużyn polska ekipa przegrała 63:80.

Zawodnicy Śląska wrócą do rywalizacji w EuroCupie 10 stycznia, kiedy to zagrają z Ratiopharm Ulm. W pierwszym starciu przegrali nieznacznie, bo różnicą zaledwie pięciu punktów.