Totalna kompromitacja klubu NBA. Historyczna katastrofa

Detroit Pistons, mistrzowie NBA z 2004 r., od kilku lat są jedną z najgorszych drużyn ligi. W play-offach po raz ostatni wystąpili w sezonie 2018/19. Obecne rozgrywki zaczęli obiecująco, bo od dwóch zwycięstw w trzech spotkaniach (ostatni raz wygrali 29 października). Od tamtego czasu wiedzie im się katastrofalnie.

Detroit Pistons przeszli do historii NBA. Ale nie tak, jakby chcieli

W nocy z soboty na niedzielę Pistons rywalizowali na wyjeździe z Brooklyn Nets. Tak naprawdę tylko w pierwszej kwarcie byli w stanie przeciwstawić się rywalom, którzy po objęciu prowadzenia 16:15 już nie dali się dogonić i ostatecznie zwyciężyli 126:115.

Dla zespołu z Detroit była to już 26. z rzędu porażka. W ten sposób wyrównali niechlubny rekord ligi pod względem kolejnych porażek w jednym sezonie, współdzielą go z Cleveland Cavaliers (2010/11) oraz Philadelphię 76ers (2013/14). Niebezpiecznie zbliżyli się również do najgorszej passy w całej historii ligi, wynoszącej 28 porażek z rzędu - to przydarzyło się 76ers na przełomie rozgrywek 2014/15 i 2015/16.

Fatalna seria Detroit Pistons. Koszykarze załamani. "Musimy mieć jakiś plan"

Zawodnicy Pistons nie ukrywają, że są zdołowani tą sytuacją. - To prawdopodobnie najtrudniejsza rzecz, przez którą każdy z nas przeszedł. Zwłaszcza że jesteśmy profesjonalnymi graczami - powiedział Isaiah Stewart. Wtórował mu Cade Cunningham, który ma nadzieję, że drużyna zacznie grać lepiej. - Każdy chce wygrywać i nienawidzi przegrywać, więc jest to trudne. Musimy też być realistami. Nie możemy po prostu mówić w kółko tych samych rzeczy. Musimy mieć jakiś plan działania, próbujemy to rozgryźć - oznajmił.

Z kolei trener Monty Williams stara się podbudować zawodników. - Jestem dumny z tego, jak walczą każdego wieczoru. (...) Pracowałem w wielu zespołach i niewiele z nich wykazało się taką odpornością. Każdego dnia wracają z koncentracją, determinacją i hartem ducha, próbując wygrać mecz - powiedział, cytowany przez cnn.com.

Szansę na przełamanie katastrofalnej passy Pistons będą mieli w środę 27 grudnia o godz. 1:00 czasu polskiego. Wtedy znów zmierzą się z Nets, tym razem we własnej hali.