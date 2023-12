Sochan przemówił ws. gry o igrzyska olimpijskie. Jaśniej się nie da

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich z udziałem reprezentacji Polski odbędzie się w dniach 2-7 lipca, a grupowymi rywalami będą Finlandia i Bahamy. W ewentualnym półfinale Polacy zagraliby z kimś z trójki Angola, Liban, Hiszpania.

Sochan o grze w turnieju kwalifikacyjnym dla Polski

Dotychczas Jeremy Sochan zagrał dla reprezentacji Polski tylko raz. Zadebiutował za kadencji Mike'a Taylora 21 lutego 2021, w meczu eliminacji do EuroBasketu z Rumunią. Na turnieju, który był bardzo dobry dla polskich koszykarzy (czwarte miejsce), już go zabrakło. San Antonio Spurs nie puściło go w sierpniu na turniej prekwalifikacyjny w Gliwicach.

W ostatnim wywiadzie Sochan dostał pytanie o możliwość gry dla Polski w lipcowych kwalifikacjach do IO. Jedyny Polak w NBA przyznał, że brakuje mu emocji związanych z reprezentacją. Ostatnie sukcesy w biało-czerwonych barwach odnosił z kadrą U16 (mistrzostwo Europy i tytuł MVP turnieju w 2019 r.).

- Myślę, że tak, że uda się pojechać. Ostatni raz, kiedy grałem turniej z Polską, to było U16. Tęsknię za tym i myślę, że będzie bardzo dużo zabawy. Mam nadzieję, że dostaniemy się i będzie fajnie. Nie boję się Hiszpanii. Oni i Finowie mają dobrych zawodników, Hiszpana jest ważnym krajem dla koszykówki. Ale myślę, że Polska jest gotowa - mówił w rozmowie z Arturem Kwiatkowskim na antenie Canal+ Sport.

Na turniej kwalifikacyjny Sochan przyjechałby wypoczęty. Nie zanosi się na to, że San Antonio Spurs awansują do play-offów. W tej chwili zajmują ostatnie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej i wiele wskazuje na to, że zakończą udział w tym sezonie NBA wczesną wiosną na fazie zasadniczej.

Polacy zagrają w turnieju kwalifikacyjnym w Walencji. Tylko jego zwycięzca awansuje na igrzyska olimpijskie w Paryżu.