Co za gest! Polski mistrz na ustach całego świata

Za nami już cztery etapy Vuelty a Espana. Wciąż jednak głośno jest o tym, co działo się na trasie poniedziałkowego, trzeciego odcinka trasy. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać spontaniczną pomoc Michała Kwiatkowskiego. Polak wsparł jednego z rywali.

Klasa polskiego mistrza. "Dżentelmen"

"Kwiato na ratunek. Michał Kwiatkowski szybko pomógł Clementowi Afonso, gdy temu nagle spadł łańcuch na trzecim etapie Vuelta a Espana" - czytamy na profilu "Velon CC" na platformie X, który udostępnił nagranie, gdzie widać, jak polski kolarz podjeżdża do rywala, a następnie pcha go, gdy ten walczy z defektem. Francuzowi spadł łańcuch, ale dzięki pomocy Kwiatkowskiego szybko mógł wrócić na odpowiednie tory.

Co ciekawe, zachowanie 35-latka odbiło się sporym echem w sieci. Kibice bardzo chwalą postawę fair-play, którą zaprezentował "Kwiato".

"Prawdziwy dżentelmen. Obserwowałem go i wspierałem od najmłodszych lat i jest naprawdę spektakularnym kolarzem" - napisał jeden z fanów.

"Kwiato po raz kolejny udowadnia, że jest miłym człowiekiem" - dodał inny z internautów.

"Ten chłopak zapamięta akt dobroci od byłego mistrza świata. Chapeau bas Kwiato, jesteś gwiazdą i doskonałym dżentelmenem" - czytamy dalej.

Nowy lider klasyfikacji generalnej Vuelta a Espana

Na trasie wyścigu nie brakuje emocji. Trzeci etap wygrał David Gaudu (Groupama-FDJ). Podium uzupełnili Mads Pedersen (Lidl-Trek) i Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Ten ostatni po poniedziałkowej rywalizacji był jeszcze liderem klasyfikacji generalnej.

We wtorek to miano przejął od niego Gaudu. Na mecie czwartego etapu jako pierwszy zameldował się natomiast kolega Kwiatkowskiego z INEOS Grenadiers - Ben Turner. Brytyjczyk był lepszy od dwóch reprezentantów Belgii - Jaspera Philipsena oraz Edwarda Planckaerta (obaj Alpecin - Deceuninck).

