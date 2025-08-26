Co za gest! Polski mistrz na ustach całego świata

Za nami już cztery etapy Vuelty a Espana. Wciąż jednak głośno jest o tym, co działo się na trasie poniedziałkowego, trzeciego odcinka trasy. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać spontaniczną pomoc Michała Kwiatkowskiego. Polak wsparł jednego z rywali.
"Kwiato na ratunek. Michał Kwiatkowski szybko pomógł Clementowi Afonso, gdy temu nagle spadł łańcuch na trzecim etapie Vuelta a Espana" - czytamy na profilu "Velon CC" na platformie X, który udostępnił nagranie, gdzie widać, jak polski kolarz podjeżdża do rywala, a następnie pcha go, gdy ten walczy z defektem. Francuzowi spadł łańcuch, ale dzięki pomocy Kwiatkowskiego szybko mógł wrócić na odpowiednie tory.
Co ciekawe, zachowanie 35-latka odbiło się sporym echem w sieci. Kibice bardzo chwalą postawę fair-play, którą zaprezentował "Kwiato".
"Prawdziwy dżentelmen. Obserwowałem go i wspierałem od najmłodszych lat i jest naprawdę spektakularnym kolarzem" - napisał jeden z fanów.
"Kwiato po raz kolejny udowadnia, że jest miłym człowiekiem" - dodał inny z internautów.
"Ten chłopak zapamięta akt dobroci od byłego mistrza świata. Chapeau bas Kwiato, jesteś gwiazdą i doskonałym dżentelmenem" - czytamy dalej.
Na trasie wyścigu nie brakuje emocji. Trzeci etap wygrał David Gaudu (Groupama-FDJ). Podium uzupełnili Mads Pedersen (Lidl-Trek) i Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Ten ostatni po poniedziałkowej rywalizacji był jeszcze liderem klasyfikacji generalnej.
We wtorek to miano przejął od niego Gaudu. Na mecie czwartego etapu jako pierwszy zameldował się natomiast kolega Kwiatkowskiego z INEOS Grenadiers - Ben Turner. Brytyjczyk był lepszy od dwóch reprezentantów Belgii - Jaspera Philipsena oraz Edwarda Planckaerta (obaj Alpecin - Deceuninck).
