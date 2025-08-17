Rosyjska mistrzyni zdyskwalifikowana! Drakońska kara. To oznacza koniec kariery

GW1516 to substancja, która pomaga przyśpieszyć spalanie tkanki tłuszczowej, a także zwiększyć wytrzymałość oraz poprawić wydolność. Nie występuje naturalnie w organizmie, w związku z czym łatwo ją wykryć. Mimo to niektórzy sportowcy z niej korzystają, co jej niedozwolone. Środek uznawany jest przez WADA za doping. Stosowali go i zostali złapani m.in. rosyjski kolarz Waleryj Kajkow czy chodziarka Jelena Łaszmanowa, która straciła złote medale igrzysk w Londynie (2012). Teraz do ich grona dołączyła kolejna sportsmenka z kraju Władimira Putina.

Jewgienija Tretiakowa zdyskwalifikowana. Surowa kara

W niedzielę agencja TASS poinformowała o dyskwalifikacji jednej z najbardziej doświadczonych rosyjskich kolarek. Mowa o Jewgieniji Tretiakowej. W jej organizmie wykryto GW1516, czyli tzw. doping genetyczny. Próbka pochodziła z kwietnia tego roku. Decyzję o dyskwalifikacji podjęła Komisja Dyscyplinarna Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA). Na ile lat Tretiakowa będzie musiała rozstać się z rywalizacją? Kara jest dość bolesna. To aż cztery lata - a dokładnie do 26 maja 2029 roku.

Tretiakowa to zdobywczyni złotego medalu w jeździe indywidualnej na czas na mistrzostwach Rosji w kolarstwie szosowym z 2024 roku. W tym sezonie także radziła sobie obiecująco. Zwyciężyła w wyścigu ze startu wspólnego na 90,8 km, a także została wicemistrzynią Rosji w jeździe indywidualnej na czas pod górę. Niewykluczone, że spory wpływ na te wyniki miała niedozwolona substancja, którą wykryto w jej organizmie.

W Rosji znów kolejne przypadki dopingu

Portal aif.ru informował też, że w ostatnim czasie na dopingu złapano innych rosyjskich sportowców. Mowa m.in. o pływaku Aleksanderze Jefimowie, w którego organizmie wykryto meldonium i wykluczono go z rywalizacji na cztery lata, tyle samo, co wspomnianą kolarkę szosową.