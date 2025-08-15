Ogromny skandal wybuchł podczas Tour de Romandie kobiet. Katarzyna Niewiadoma-Phinney, która zajęła niedawno trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Tour de France Femmes 2025, została zdyskwalifikowana z rywalizacji w wyścigu. Nie tylko ona - jej koleżanki z drużyny Canyon-SRAM oraz cztery inne zespoły również, nie wezmą udziału w tym prestiżowym wyścigu.

Katarzyna Niewiadoma i jej koleżanki wykluczone przez... GPS

Poszło o... urządzenia GPS. Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) podczas Tour de Romandie kobiet postanowiła przetestować nowy system bezpieczeństwa, by w przyszłości uniknąć tragedii.

Jak się okazuje pięć zespołów, w tym Canyon-SRAM Katarzyny Niewiadomej orazEF Education – Oatly, Lidl –Trek, Team Picnic PostNL, Team Visma | Lease a Bike odmówiło udziału w tym teście, który obejmował wskazanie jednej zawodniczki z drużyny, która miałaby przy sobie takowy lokalizator GPS o wadze 63 gramów. "UCI wyraża ubolewanie, że niektóre drużyny sprzeciwiły się testowi, nie wyznaczając zawodniczki, która miałaby nosić urządzenie śledzące, i tym samym zdecydowały się na wykluczenie z Tour de Romandie Feminin. W związku z tą sytuacją UCI rozważy, czy zgodnie z przepisami UCI uzasadnione jest podjęcie innych środków" - informuje Międzynarodowa Unia Kolarska w komunikacie.

"Priorytetem UCI jest zapewnienie bezpieczeństwa kolarzom. Organizacja współpracuje z całą społecznością kolarską, aby osiągnąć ten cel, a współpraca z większością interesariuszy jest pozytywna i konstruktywna. Godne ubolewania jest obserwowanie, jak niektóre zespoły odmawiają wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa kolarzy, a UCI potępia ten brak współpracy" - dodano.

Reakcja zespołu Niewiadomej na dyskwalifikację

Drużyna Katarzyny Niewiadomej-Phinney opublikowała odpowiedź na decyzję UCI. "Jesteśmy zszokowani i rozczarowani decyzją UCI o dyskwalifikacji kilku drużyn, w tym naszej, z wyścigu Tour de Romandie Féminin" - czytamy.

Władze Canyon-SRAM informuje także, iż wszystkie drużyny wyraziły popracie dla bezpieczeństwa kolarzy, ale także zgłosiły "poważne obawy dotyczące jednostronnego nałożenia obowiązku posiadania urządzenia śledzącego GPS tylko na jednego kolarza w drużynie" - czytamy.

"Wyraźnie zaznaczyliśmy, że:

- Nie będziemy sami wybierać użytkownika, ani instalować, usuwać ani konserwować urządzenia.

- UCI lub jej partnerzy mogli wybrać kolarza i zainstalować urządzenie na własną odpowiedzialność, jeśli uważali, że mają do tego prawo.

"Pomimo naszej współpracy (...) UCI zdecydowała się nałożyć ten środek bez wyraźnej zgody, grożąc dyskwalifikacją, a teraz wykluczając nas z wyścigu za to, że sami nie wybraliśmy kolarza. Powód, dla którego nie chcą sami nominować kolarza, pozostaje nieznany i nie ma odpowiedzi" - podkreślono.

"Zawsze staramy się, aby kolarstwo było bezpieczniejszym sportem, ale powinno się to odbywać poprzez współpracę, a nie przymus" - zakończono.

UCI informuje, że ta sama technologia zostanie wdrożona podczas Mistrzostw Świata UCI w Kolarstwie Szosowym 2025 w Kigali w Rwandzie. Wtedy to wszystkie zawodniczki będą miały zainstalowane to urządzenie.