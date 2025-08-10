Oto triumfator Tour de Pologne! Tak Majka pożegnał się z wyścigiem

Niedziela to dzień, w którym końca dobiega Tour de Pologne. Kolarzy biorących udział w prestiżowej rywalizacji w Polsce czekała jazda na czas, która miała zdecydować o ostatecznych rozstrzygnięciach. Żółtą koszulkę lidera miał Monakijczyk Victor Langellotti z Ineos Grenadiers, ale nie mógł być pewien, czy zdoła ją obronić. Jego przewaga nad drugim w klasyfikacji Brandonem McNultym wynosiła zaledwie 7 sekund, a nad szóstym Rafałem Majką 24 sekundy.

Tour de Pologne 2025. Rafał Majka pojechał po raz ostatni w polskim wyścigu. Oto końcowe wyniki

Rywalizacja w jeździe na czas w TdP odbywała się na płaskim 12,5-kilometrowym odcinku wokół Wieliczki. Faworytem do triumfu w tym siódmym, ostatnim etapie zawodów był Stefan Kueng, wicemistrz świata z 2022 roku. Znakomicie w tej formie kolarstwa szosowego odnajduje się jednak też wspomniany McNulty, który miał pełne prawo myśleć, że zdoła w niedzielę pokonać i przegonić w generalce Langellottiego.

Kolarze startowali w siódmym etapie Tour de Pologne w kolejności odwrotnej do miejsca zajmowanego w klasyfikacji generalnej. Zatem dopiero pod koniec etapu na trasę zaczęli wyjeżdżać najlepsi zawodnicy. W tym Rafał Majka, dla którego był to pożegnalny przejazd w polskim wyścigu.

Jak to bywa w przypadku jazdy na czas, lider zmieniał się kilkukrotnie. Nieco dłużej był nim Ben Turner, lider klasyfikacji punktowej TdP, którego zdetronizował Lorenzo Milesi. A jak radził sobie Majka? Na pierwszym pomiarze czasu miał 10 sekund straty, co dawało mu 10. pozycję. Ostatecznie dojechał do mety ze stratą niemal 30 sekund do Milesiego.

Po zwycięstwo jechał natomiast Brandon McNulty, kolega Polaka z zespołu UAE-Team Emirates. Przed ostatnim etapem był drugi w "generalce", ale w niedzielę zdemolował konkurencję. Na pomiarze czasu prowadził z przewagą aż 32 sekund, a ostatecznie dojechał do mety o 13 sekund szybciej niż Milesi (czas 14:31).

W tej sytuacji Victor Langellotti musiał dokonać niemal cudu, aby utrzymać prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Nie udało mu się, na mecie miał aż o 46 sekund czas gorszy niż McNulty i w całej "czasówce" był dopiero 21.

Wyniki siódmego etapu Tour de Pologne 2025

1. Brandon McNulty (UAE-Team Emirates) - 14:31

2. Lorenzo Miles (Movistar Team) + 00:13

3. Matteo Sobrero (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 00:15

4. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) + 00:16

5. Ben Turner (INEOS Grenadiers) + 00:19

...

16. Rafał Majka (UAE-Team Emirates) + 00:42

28. Filip Maciejuk ( Red Bull-BORA-hansgrohe) + 00:52

45. Mateusz Gajdulewicz (Polska) + 01:07

75. Piotr Pękala (Polska) + 01:37

78. Marcin Budziński (Polska) + 01:40

107. Tomasz Budziński (Polska) + 02:29

109. Patryk Stosz (Polska) + 02:39

Jak ostatecznie ułożyła się klasyfikacja generalna? Wygrał McNulty, drugi był Antonio Tiber, a trzeci Matteo Sobrero. Spośród reprezentantów Polski najwyżej był Majka, który zajął ósmą pozycję. To bardzo godne pożegnanie ze startami w TdP. Generalnie zespół UAE-Team Emirates może być bardzo zadowolony, gdyż w Top 8 ma aż trzech przedstawicieli - czwarty był Jan Christen.

Klasyfikacja końcowa Tour de Pologne 2025

1. Brandon McNulty (UAE-Team Emirates) - 25:10:57

2. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) + 00:29

3. Matteo Sobrero (Red Bull-BORA-hansgrohe) +00:37

4. Jan Christen (UAE-Team Emirates) +00:39

5. Victor Langellotti (INEOS Grenadiers) + 00:39

6. Alberto Bettiol (XDS Astana Team) + 00:47

7. Marco Frigo (Israel-Premier Tech) + 00:48

8. Rafał Majka (UAE-Team Emirates) + 00:59

9. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) + 1:02

10. Filippo Zana (Team Jayco-AlUla) + 1:09

...

22. Piotr Pękala (Polska) + 03:07

30. Mateusz Gajdulewicz (Polska) + 07:09

33. Marcin Budziński (Polska) + 08:03

59. Filip Maciejuk (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 25:49

80. Tomasz Budziński (Polska) + 34:19

111. Patryk Stosz (Polska) + 01:07:55

A kto wygrał pozostałe klasyfikacje? Najaktywniejszym kolarzem został Patryk Stosz, dla którego to już trzecie takie wyróżnienie w karierze. Klasyfikację górską wygrał Belg Timo Kielich, a w klasyfikacji punktowej najlepszy był Ben Turner.