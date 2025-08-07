2,6 km do mety, Polak na czele wyścigu. Ależ walka na Tour de Pologne

Tour de Pologne jest jedną z najbardziej znanych sportowych imprez polskiego sportu. W tym roku słynny wyścig odbywa się już po raz 82. w historii. Pętla rozpoczęła się na Dolnym Śląsku, a konkretniej we Wrocławiu. Dzień po dniu kolarze pokonują kolejne kilometry. W czwartek 7 sierpnia odbył się 4. etap wyścigu. Trasa prowadziła od Rybnika do Cieszyna.

REKLAMA

Zobacz wideo Tadej Pogacar na Tour de France

Polak uciekał w Tour de Pologne. Peleton był jednak lepszy

"W czwartek na kolarzy czeka druga najlepsza szansa dla sprinterów, ale by ci mogli powalczyć na trasie z Rybnika do Cieszyna to muszą wytrzymać w peletonie takie podjazdy jak m.in. Przełęcz Salmopolska (9,3 km; 4,9%). Kluczowe będzie tu tempo przejeżdżania kolejnych kilometrów - tak etap reklamowany był na stronie internetowej naszosie.pl.

Filip Maciejuk urwał się peletonowi, a na 15 kilometrów przed metą poczekał na Włocha Lorenzo Milesiego. Dwójka uciekinierów długo wytrzymywała tempo peletonu. Peletonu, który w pewnym momencie ciągnął za sobą Michał Kwiatkowski. 2,6 kilometra do końca zmagań duet z Maciejukiem prowadził, ale po chwili był jednak bezradny. Peleton pędził jak szalony, a Polak i Włoch musieli obejść się smakiem.

Ostatecznie po szybkim finiszu 4. etap tegorocznego Tour de Pologne padł łupem Paula Magniera z Soudal Quick-Step. Na podium obok niego uplasowali się Ben Turner z INEOS Grenadiers i Tim Torn Teutenberg z Lidl-Trek. Najwyżej z Polaków ostatecznie etap ukończył Stanisław Aniołkowski. Zajął szóstą pozycję.