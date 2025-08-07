Powrót na stronę główną
Była 14:59. Barcelona wydała wyczekiwany komunikat ws. ter Stegena
W Barcelonie trwa konflikt pomiędzy klubem i Markiem-Andre ter Stegenem. Niemiec odmówił podpisania raportu medycznego, który miał zostać wysłany do komisji La Ligi i z tego powodu działacze nie mogą zarejestrować nowych piłkarzy. Klub w końcu stracił cierpliwość i zdecydował się wyciągnąć wobec Niemca konsekwencje. Oficjalnie poinformowano o tym w komunikacie.
FC Barcelona ściągnęła latem tego roku Joana Garcię, a także przedłużyła umowę z Wojciechem Szczęsnym. Jasne stało się zatem, że Marc-Andre ter Stegen nie ma już czego szukać w klubie. Sam Niemiec nie zamierzał się jednak nigdzie ruszać, a do tego z powodu kontuzji musiał przejść operację pleców, która wyeliminuje go z gry na kilka miesięcy. Jego potencjalny transfer legł z tego powodu w gruzach. 

Konflikt w Barcelonie nadal trwa. Klub podjął decyzję ws. ter Stegena 

Katalończycy planowali złożyć dokument do Komisji Medycznej La Ligi, w którym zostanie przedstawiony raport dotyczący kontuzji, aby zwolnić klub z opłaty 80 procent pensji bramkarza, co umożliwiłoby rejestrację nowych piłkarzy. Niemiec odmówił podpisania raportu medycznego, co bardzo skomplikowało plany FC Barcelony i doszło do otwartego konfliktu. W końcu klub stracił cierpliwość i podjął decyzję o odebraniu piłkarzowi opaski kapitańskiej. 

"Klub FC Barcelona niniejszym ogłasza, że w następstwie postępowania dyscyplinarnego wszczętego przeciwko zawodnikowi Markowi-Andre ter Stegenowi i dopóki sprawa ta nie zostanie ostatecznie rozstrzygnięta, klub, za obopólną zgodą Dyrekcji Sportowej i sztabu szkoleniowego, podjął decyzję o tymczasowym odebraniu mu funkcji kapitana pierwszego zespołu" - czytamy w oficjalnym komunikacie, który został opublikowany w czwartek o 14:59. Nowym kapitanem drużyny został Ronald Araujo. 

Obecnie nie wiadomo, jak zakończy się ta sprawa i czy obie strony dojdą do porozumienia. Konflikt klubu z bramkarzem jest z pewnością przykrą wiadomością dla kibiców, ponieważ ter Stegen stał się legendą FC Barcelony. Gra tam od 11 lat i wystąpił łącznie w 422 meczach. Sięgnął w tym czasie między innymi po Ligę Mistrzów i sześciokrotnie po mistrzostwo Hiszpanii. 

