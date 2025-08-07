Nowa "perełka" na południu Polski! Budują stadion za niemal 200 mln zł

Wszystko zaczęło się w listopadzie 2023 roku. To właśnie wtedy Rada Miasta Rzeszowa przegłosowała uchwałę, na mocy której Resovia miała otrzymać dofinansowanie do budowy nowego stadionu. Właściwie chodziło o gruntowną przebudowę obiektu przy ulicy Wyspiańskiego 22, który jest macierzystym stadionem klubu. Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego to wspólna inwestycja miasta Rzeszowa, województwa podkarpackiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na realizację projektu przeznaczono aż 194 miliony złotych. "104 miliony pochodzić będą z budżetu miasta, 60 milionów przekaże ministerstwo sportu, a pozostałe 30 Samorząd Województwa Podkarpackiego" - pisał Sport.pl w kwietniu ubiegłego roku.

"Wszystkie działania przebiegają zgodnie z harmonogramem"

Budowa nowego stadionu idzie znakomicie.

"Od stycznia 2025 roku trwają intensywne roboty budowlane. Dotychczas wykonano rozbiórkę starego budynku klubowego, usunięto kolidujące instalacje podziemne, wycięto drzewa, rozpoczęto budowę nowej infrastruktury. Zrealizowano już m.in. kanalizację deszczową, fundamenty, stopy, ławy i elementy konstrukcyjne trybun. Równolegle postępują prace przy budowie budynku klubowego – wykonywane są ściany, stropy, instalacje elektryczne i teletechniczne w ramach systemu kanalizacji kablowej. Ratusz podkreśla, że wszystkie działania przebiegają zgodnie z harmonogramem" - pisze carpatiabiznes.pl.

Nowy stadion ma być gotowy do października przyszłego roku. Ma być bardzo okazały i stać się jednym z najnowocześniejszych obiektów lekkoatletycznych w Polsce. Powstanie na nim 400-metrowa bieżnia, 150-metrowa bieżnia kryta, skocznie do skoku w dal, skoku wzwyż i skoku o tyczce. Nie zabraknie też oczywiście boiska do piłki nożnej, które będzie podgrzewane i wyposażone w system nawadniający.

Obiekt ma spełniać wymogi licencyjne ekstraklasy i UEFA. Łącznie na stadionie znajdzie się 7947 zadaszonych miejsc. Oprócz funkcji sportowych projektanci przewidzieli też możliwość organizowania koncertów i innych wydarzeń kulturalnych.

"Nowa arena będzie przystosowana do organizacji zawodów rangi mistrzostw Polski seniorów oraz mistrzostw Europy U23, U20 i U18. Jednocześnie obiekt będzie służyć również piłce nożnej – spełni standardy Ekstraklasy i rozgrywek UEFA. Stadion pomieści 8 tysięcy widzów na zadaszonych trybunach" - pisze halorzeszów.pl

Resovia Rzeszów obecnie gra w piłkarskiej drugiej lidze. Po dwóch kolejkach z czterema punktami jest liderem rozgrywek.