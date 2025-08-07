Zawrzało po nominacjach do Złotej Piłki. Poszło o Cristiano Ronaldo

W czwartek Francuzi ogłosili wszystkich nominowanych do tegorocznego plebiscytu Złotej Piłki. Łącznie wybrano 30 piłkarzy, a wśród nich nie zabrakło Roberta Lewandowskiego, który po raz kolejny w karierze powalczy o tę statuetkę. W przewidywaniach portalu Bleacher Report Lewandowski nie ma jednak szans na czołową dziesiątkę.

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Cristiano Ronaldo i Leo Messiego znów zabrakło wśród nominowanych

W gronie nominowanych nie ma większych zaskoczeń. Część kibiców zwraca jednak uwagę na brak Cristiano Ronaldo. I nie kryła przy tym oburzenia. Portugalczyk był w ubiegłym sezonie w doskonałej formie. Rozegrał łącznie 41 meczów w barwach Al-Nassr, w których strzelił 35 goli i zaliczył cztery asysty. Ponadto wraz z Portugalią triumfował w Lidze Narodów. Mimo to nie znalazł się wśród nominowanych, a wpływ na to zapewne miał fakt, że nie rywalizuje już na tak wysokim poziomie, co reszta.

W wybranej trzydziestce nie ma także Leo Messiego. Argentyńczyk również nie zawodzi i w trwających rozgrywkach ma na koncie 19 bramek w 24 spotkaniach. Jednak podobnie jak w przypadku Ronaldo jego brak jest spowodowany poziomem ligowym. Napastnik aktualnie występuje w Interze Miami z MLS.

Przypomnijmy, że Cristiano Ronaldo i Leo Messi w przeszłości wielokrotnie triumfowali w plebiscycie Złotej Piłki. Portugalczyk ma na koncie pięć statuetek, a Argentyńczyk osiem. Teraz po raz drugi z rzędu obaj nie znaleźli się nawet w gronie kandydatów.

Wielka gala wręczenia Złotej Piłki odbędzie się już 22 września. W zeszłym roku triumfował Rodri z Manchesteru City. Hiszpan nie będzie miał szans na ponowne zwycięstwo, ponieważ cały zeszły sezon zmagał się z kontuzją kolana.