Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Zawrzało po nominacjach do Złotej Piłki. Poszło o Cristiano Ronaldo
Poznaliśmy 30 piłkarzy nominowanych w tegorocznym plebiscycie Złotej Piłki. W tym gronie nie zabrakło Roberta Lewandowskiego i na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma większych niespodzianek. Część kibiców zwróciła jednak uwagę na brak Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo
screen - https://x.com/SkySportsNews/status/1931603867608682588

W czwartek Francuzi ogłosili wszystkich nominowanych do tegorocznego plebiscytu Złotej Piłki. Łącznie wybrano 30 piłkarzy, a wśród nich nie zabrakło Roberta Lewandowskiego, który po raz kolejny w karierze powalczy o tę statuetkę. W przewidywaniach portalu Bleacher Report Lewandowski nie ma jednak szans na czołową dziesiątkę. 

Zobacz wideo Jan Urban uderza w Michała Probierza?! "Też bym się wkurzył"

Cristiano Ronaldo i Leo Messiego znów zabrakło wśród nominowanych

W gronie nominowanych nie ma większych zaskoczeń. Część kibiców zwraca jednak uwagę na brak Cristiano Ronaldo. I nie kryła przy tym oburzenia. Portugalczyk był w ubiegłym sezonie w doskonałej formie. Rozegrał łącznie 41 meczów w barwach Al-Nassr, w których strzelił 35 goli i zaliczył cztery asysty. Ponadto wraz z Portugalią triumfował w Lidze Narodów. Mimo to nie znalazł się wśród nominowanych, a wpływ na to zapewne miał fakt, że nie rywalizuje już na tak wysokim poziomie, co reszta. 

W wybranej trzydziestce nie ma także Leo Messiego. Argentyńczyk również nie zawodzi i w trwających rozgrywkach ma na koncie 19 bramek w 24 spotkaniach. Jednak podobnie jak w przypadku Ronaldo jego brak jest spowodowany poziomem ligowym. Napastnik aktualnie występuje w Interze Miami z MLS

Przypomnijmy, że Cristiano Ronaldo i Leo Messi w przeszłości wielokrotnie triumfowali w plebiscycie Złotej Piłki. Portugalczyk ma na koncie pięć statuetek, a Argentyńczyk osiem. Teraz po raz drugi z rzędu obaj nie znaleźli się nawet w gronie kandydatów. 

Wielka gala wręczenia Złotej Piłki odbędzie się już 22 września. W zeszłym roku triumfował Rodri z Manchesteru City. Hiszpan nie będzie miał szans na ponowne zwycięstwo, ponieważ cały zeszły sezon zmagał się z kontuzją kolana. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?