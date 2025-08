Pilne wieści ws. Majki przed Tour de Pologne! Była 8:00, gdy to ogłosił

Rafał Majka śmiało może uchodzić za legendę Tour de Pologne. Brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro dwukrotnie stawał na podium klasyfikacji generalnej tego wyścigu. W 2014 r. go wygrał, a trzy lata później zajął drugie miejsce, tuż za Dylanem Teunsem. Teraz wyjątkowo mocno będzie zależało mu na zajęciu jak najlepszej pozycji. 35-latek ma ważny powód.

Rafał Majka ogłosił tuż przed startem: "To będzie moje ostatnie Tour de Pologne"

W piątek okazało się, że zespół UAE-Team Emirates wyznaczył Majkę na swojego lidera podczas nadchodzących zmagań. - To zaszczyt być kapitanem zespołu na Tour de Pologne. Oglądanie chłopaków na Tour de France było bardzo motywujące i zależy nam na utrzymaniu dobrej passy - mówił sam zawodnik. To jednak nie wszystko.

W sobotę Majka udostępnił w mediach społecznościowych specjalne nagranie, w którym zwrócił się do kibiców. W jego trakcie ogłosił, że będzie to jego ostatni start w naszym narodowym tourze. - Cześć wszystkim! Już 4 sierpnia rozpoczyna się 82. Tour de Pologne. Będę reprezentował mój zespół UAE-Team Emirates XRG w koszulce mistrza Polski. Pierwszy raz byłem tutaj w 2011 r., a w 2014 r. udało mi się wygrać ten wyścig. W tym roku obiecuję wam super zabawę, ponieważ to będzie moje ostatnie Tour de Pologne. Do zobaczenia na trasie. Last season, ultima stagione (pol. ostatni sezon)! - powiedział.

W sumie Rafał Majka brał udział w 12. edycjach Tour de Pologne. Rywalizował w nim również w zeszłym roku. Był wówczas najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w stawce. Ostatecznie zajął 18. miejsce.

Kolarze na trasę 82. Tour de Pologne wyjadą w poniedziałek, na kiedy to zaplanowany jest pierwszy etap. Do pokonania będą mieli niecałe 200 km z Wrocławia do Legnicy. Cały wyścig potrwa do niedzieli 10 sierpnia. Wtedy to w Wieliczce odbędzie się jazda indywidualna na czas w ramach ostatniego siódmego etapu. Wtedy też poznamy zwycięzcę całych zmagań.