Wielki skandal dopingowy w Hiszpanii. Współpracowali z podejrzanym lekarzem

W hiszpańskim kolarstwie wybuchł wielki skandal dopingowy. "Marca" dotarła do policyjnych dokumentów wskazujących na to, że kolarze jednej z drużyn regularnie korzystali z dopingu. To dowody w policyjnej operacji "Ilex", która ma na celu walkę z lekarzem stojącym za handlem środkami wspomagającymi. W dokumencie są dowody na kontakty pomiędzy sportowcami a doktorem Maynarem stojącym za całym procederem.

