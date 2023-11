Wielki pech organizatorów turnieju w Warszawie. To dlatego decyzja jest zrozumiała

W poniedziałek opublikowany został wstępny kalendarz Organizacji Kobiecego Tenisa (WTA) na 2024 rok. Z rozpiski wypadł turniej BNP Paribas Poland Open rozgrywany w ostatnich latach w Warszawie, gdzie w tym roku zwyciężyła Iga Świątek.

Niedługo później organizatorzy warszawskiej imprezy wydali komunikat. "Trzecia edycja turnieju BNP Paribas Warsaw Open w 2023 r. zakończyła obecność tego turnieju w Polsce. Decyzję o zakończeniu projektu podjęto na podstawie analizy w obszarach sportowym, infrastrukturalnym i biznesowym przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę kalendarz tenisowy na kolejne dwa lata, w których miała jeszcze obowiązywać licencja" - czytamy. - Cieszę się, że w Polsce odbyły się trzy edycje tego turnieju i że, jak już wiemy, ostatnią wygrała Iga. Mam nadzieję, że dzięki popularności Igi Polacy mogli zasmakować tenisa na światowym poziomie i że rozpocznie to pozytywną zmianę w naszym kraju, którą zresztą już widzimy. Jestem dumny, że mogłem to zapoczątkować - powiedział Tomasz Świątek, dotychczasowy współorganizator turnieju.

Problemy z terminem i nawierzchnią

Ojciec Igi Świątek należy do firmy Tennis Consulting, która kupiła licencję na organizację turnieju. Pierwsza edycja zawodów odbyła się w Gdyni dwa lata temu. Niestety problem był od zawsze z terminem oraz nawierzchnią. Ale nie tylko.

Impreza rozgrywana w 2021 roku odbyła się bez Igi Świątek, bo zawody ruszały w okresie igrzysk olimpijskich w Tokio. Gdyby nie igrzyska, generalnie obsada tamtego turnieju nad polskim morzem byłaby pewnie trochę mocniejsza. Zwyciężyła wtedy Belgijka Maryna Zanewska.

Rok później Świątek wystąpiła (odpadła w ćwierćfinale z Caroline Garcią, która wygrała całą imprezę), a turniej przeniesiono na korty Legii, gdzie obowiązywała ceglana nawierzchnia. To zaś nie zachęcało wielu tenisistek do przyjazdu, by w lipcu, w okresie przygotowań do turnieju US Open rozgrywanego na kortach twardych, rywalizować na mączce.

Z tego powodu przed tegoroczną edycją BNP Paribas Poland Open wymieniono nawierzchnię na twardą. Iga Świątek tym razem wygrała, poza nią przybyło kilka większych nazwisk (m.in. finalistka Roland Garros Karolina Muchowa). Tuż po zakończeniu imprezy pojawiły się jednak pytania, co z kolejną edycją. Dziś już znamy odpowiedzi.

W przyszłym roku impreza miałaby się odbyć jak zwykle pod koniec lipca, a przecież 26 lipca startują w Paryżu igrzyska. Trudno byłoby więc ściągnąć duże nazwiska, a udział Igi Świątek byłby wręcz niemożliwy. Na dodatek zawody olimpijskie odbędą się na korcie ziemnym, więc dla zawodniczek występ w Warszawie na nawierzchni twardej nie byłby atrakcyjny z punktu widzenia przygotowań do turnieju w stolicy Francji.

Drugi raz w ciągu czterech lat organizatorzy nie mogą sobie pozwolić na rozgrywanie turnieju bez Igi Świątek. To nasza największa gwiazda przyciągała większość kibiców na trybuny. Bez niej istniałoby duże ryzyko problemów organizacyjno-finansowych. Z tego powodu decyzja Tennis Consulting, choć przykra dla polskich fanów, dziwić nie może. Osoby odpowiedzialne za tegoroczny turniej nieoficjalnie przyznają, że z powodu m.in. igrzysk w Paryżu po prostu nie było innego wyjścia.

Kozerki zastąpią Warszawę?

W kalendarzu WTA na 2024 w terminie BNP Paribas Poland Open obecnie są dziś dwa turnieje WTA 250: w Hamburgu i Pradze. Oba rozgrywane na ziemi, od 21 lipca. Nawierzchnia idealna pod igrzyska, i to na finiszu przygotowań olimpijskich.

Czy to koniec wielkiego tenisa kobiecego w Polsce na lata? Trudno powiedzieć. W tym roku w Kozerkach pod Warszawą odbyła się pierwsza edycja turnieju rangi WTA 125 - najniższy poziom w ramach Organizacji Kobiecego Tenisa. Odpowiedzialnym za organizację był m.in. Polski Związek Tenisowy.

Co na to wszystko prezes PZT Dariusz Łukaszewski? - Mamy licencję na ten turniej i na pewno jego edycja odbędzie się w 2024 r. Zaczęliśmy od ITF-u (rozgrywki Międzynarodowej Federacji Tenisowej - poziom niżej niż organizowane przez Organizację Kobiecego Tenisa czy Organizację Męskiego Tenisa - przyp. red.) o puli nagród 100 tysięcy dolarów, w ubiegłym sezonie po raz pierwszy zorganizowaliśmy imprezę WTA 125. A że zrobiła się luka, to jeśli wyniki naszych tenisistów będą sprzyjające, przyciągną one do nas partnerów, to nie mówimy "nie" turniejowi WTA 250 w Polsce w 2025 r. Będziemy robić wszystko, aby to się udało – powiedział Łukaszewski w rozmowie z serwisem TVP Sport.