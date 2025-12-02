Poważne ostrzeżenie dla Nawrockiego. To, co robi może mieć duże konsekwencje

Snus to używka sporządzona na bazie tytoniu, w formie saszetki, którą umieszcza się pod dolną lub górną wargą. Jest ona bardzo popularna w Szwecji, Finlandii i Norwegii. W Polsce do stosowania tego produktu przyznał się nawet prezydent naszego kraju - Karol Nawrocki. "Ponad dwa lata temu przywykłem do tych woreczków. Kopa nie daje. Jest uzupełnieniem niedoborów nikotyny. Nie staram się tego rzucić. Jak będę chciał to zrobić, to na pewno rzucę od razu, ponieważ mam bardzo silną wolę. Nikomu nie polecam stosowania nikotyny, lepiej żyć bez tego" - mówił Nawrocki pod koniec września tego roku w rozmowie z Radiem Zet.

Siostra Igi Świątek ostrzega Karola Nawrockiego

Teraz przed sięganiem po saszetki nikotynowe ostrzega Agata Świątek - lekarka dentystka i siostra jednej z najlepszych tenisistek świata - Igi Świątek.

"Rzuć to! Snusy, czyli saszetki nikotynowe. Coraz więcej pacjentów z nich korzysta. Dlaczego nie warto z perspektywy periodontologa? Przede wszystkim podrażniają dziąsła, poza tym mogą spowodować powstanie recesji, czyli odsłonięcie korzenia zęba. Nikotyna w nich zawarta powoduje obkurczanie naczyń krwionośnych, co może maskować stany zapalne, takie jak stan zapalny dziąseł albo przyzębia. Największym zagrożeniem jest powstanie leukoplakii, czyli zmiany, która predysponuje do powstania nowotworu. Dbaj o swoje zdrowie" - mówiła Agata Świątek na Instagramie.

- To jest zabawne, że woreczek nikotynowy wywołuje tyle zainteresowania, podczas gdy na forum ONZ w wielu miejscach, przestrzeni wokół, wielu delegatów, prezydentów, ich drużyn pali sobie papierosy, cygara - dodawał Karol Nawrocki w rozmowie z Radiem Zet na temat snusów.