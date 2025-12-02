Prezydent chce się pozbyć zasłużonego polskiego klubu. "Kwestia 30 dni"

Puchar Polski w latach 1962, 1963, 1977 i 1978, a także wicemistrzostwa kraju zdobywane w latach: 1955, 1964, 1967 i 1972. To zdecydowanie najlepszy czas w historii Zagłębia Sosnowiec, które ostatnio przeżywa trudniejszy moment w swojej historii. Gra na trzecim poziomie rozgrywkowym, a niedawne słowa prezydenta miasta mogą wzbudzać niepokój w kibicach.

Prezydent znów zabrał głos. W ciągu 30 dni chce rozwiązać sprawę Zagłębia

- Żeby sprzedać trzeba mieć chętnego do kupienia. Rozmowy trwają. Myślę, że to kwestia 30 dni. Chcę, i to podkreślam, bo różne rzeczy można przeczytać, żeby do końca tego roku, bez względu na to, w którą stronę to pójdzie, rozstrzygnąć kwestię własnościową Zagłębia Sosnowiec - powiedział prezydent miasta Arkadiusz Chęciński w TVP3 Katowice, a jego słowa cytuje portal sport.tvp.pl.

Przyszłość Zagłębia jest niepewna. Wspomniane wyżej źródło przytoczyło wpis Chęcińskiego, który po niedawnej porażce z Resovią przekonywał, że "Zagłębie to klub regionu, tożsamości, dumy". Obiecywał, że nie odda go w niepowołane ręce.

Na portalu X przekonywał z kolei, że "to może być koniec Zagłębia piłkarskiego jakie znacie" i zapewniał, że "miasto będzie wycofywało się z finansowania tego czegoś".

Zagłębie Sosnowiec znajduje się w sportowym dołku. 23 punkty po 18 kolejkach sezonu II ligi to wynik bardzo słaby i pozostawiający drużynę zaledwie cztery oczka nad strefą spadkową.

Warto przypomnieć, że Zagłębie Sosnowiec jeszcze w sezonie 2018/2019 po raz ostatni jak dotąd występowało w najwyższej klasie rozgrywkowej.