Kowalczyk-Tekieli pokazała, co się dzieje na Podhalu. "Niestety"

Justyna Kowalczyk-Tekieli osiągnęła wielkie sukcesy w biegach narciarskich. Zdobyła m.in. cztery Kryształowe Kule za wygranie klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, pięć medali olimpijskich, osiem krążków mistrzostw świata, ma też w dorobku cztery zwycięstwa w Tour de Ski. Po zakończeniu kariery dalej jest aktywna, co chętnie pokazuje w mediach społecznościowych.

Justyna Kowalczyk-Tekieli zaniepokojona sytuacją na Podhalu

W środę opublikowała w relacji na Instagramie zdjęcie z wyprawy, na której była z czteroletnim synem Hugonem. I zwróciła uwagę na pewien problem. "Wiele naturalnych równoważni powstało ostatnio na Podhalu. Niestety" - napisała, załączając zdjęcia jej dziecka chodzącego po powalonych drzewach, czyli właśnie "naturalnych równoważniach".

Justyna Kowalczyk-Tekieli na Podhalu zrzut ekranu z https://www.instagram.com/stories/justyna.kowalczyk.tekieli/3754135729828820380/

W tamtym obszarze kraju aktualnie aura nie sprzyja wszelakim aktywnościom. "W Tatrach panują trudne warunki turystyczne. Silny wiatr, który wieje w środę, powalił drzewo na popularnej drodze do Morskiego Oka. Przez kilkadziesiąt minut ruch na trasie był wstrzymany. Turyści piesi, wozy konne, busy elektryczne i samochody jadące do schroniska utknęły w korku" - przekazała w środę PAP.

Justyna Kowalczyk-Tekieli pokazała nagranie z górskiego szczytu

Mimo wszystko 42-latka podejmuje się różnorakich wyzwań nawet w trudniejszych warunkach. W środę opublikowała również nagranie z samą sobą na Wielkim Giewoncie (1894 m n.p.m.) - pokazała widok na malowniczą okolicę czy słynny krzyż ze szczytu.

Justyna Kowalczyk-Tekieli na szczycie Wielkiego Giewontu zrzut ekranu z https://www.instagram.com/stories/justyna.kowalczyk.tekieli/3754093770514935535/

A czym jeszcze zajmuje się Justyna Kowalczyk- Tekieli na sportowej emeryturze? Jakiś czas temu pokazała zdjęcie ze ścianki wspinaczkowej, a wcześniej brała udział m.in. w biegu górskim Monte Rosa SkyMarathon we Włoszech czy w biegu Yllas-Levi Hiihto w Finlandii.