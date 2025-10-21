Rosjanie pękają z dumy. Wskazują palcem: Oto oczko w głowie Putina

Irina Rodnina to postać doskonale znana kibicom sportu w Rosji. Rodnina pozostaje jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w łyżwiarstwie figurowym - zdobyła trzy złote medale igrzysk olimpijskich (Sapporo 1972, Innsbruck 1976, Lake Placid 1980), a także zdobyła ponad 20 medali, licząc mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata. Od 2007 r. Rodnina udziela się publicznie jako członkini Dumy Państwowej, kiedy to została wybrana z partii "Jedna Rosja", należącej do Władimira Putina.

Mistrzyni olimpijska mówi wprost: To oczko w głowie Władimira Putina

Ostatnio doszło do spotkania między Rodniną a Olegiem Nikołajewem, przywódcą Republiki Czuwaskiej. Rodnina opowiedziała w rosyjskich mediach o programie "Sport Dziecięcy", który realizuje partia "Jedna Rosja". Celem Putina jest rozwijanie sportu w szkołach i w społeczeństwie.

- Wyrażam głęboką wdzięczność za organizację imprez sportowych na dużą skalę, bo to ogromne wyzwanie dla każdego regionu. Prezydent Putin podkreślił kiedyś potrzebę organizowania szkolnych zawodów w trzech dyscyplinach: siatkówce, koszykówce i piłce nożnej. To można zrobić w każdej szkole, nawet bez idealnych sal gimnastycznych. Zaczęliśmy tworzyć kompleksowy system. Już trzeci rok z rzędu odbywają się szkolne zawody klubów sportowych, które integrują młode pokolenie - opowiada Rodnina.

- W szkole żadne dziecko nie usłyszy, że brakuje mu talentu. W szkolnej lidze, nawet jeśli dzisiaj przegrasz, to wiesz, że za miesiąc lub dwa będziesz mieć szanse na nadrobienie zaległości. To dodatkowa zachęta i motywacja do regularnych treningów, bo bez tego rezultaty są nieosiągalne - dodała deputowana Dumy Państwowej, cytowana przez portal sports.ru.

Putin przemówił ws. sportu. "Rosja to jedno ze sportowych mocarstw"

W sierpniu br. Putin mówił w swoim orędziu o sporcie, w związku z Dniem Kultury Fizycznej w Rosji.

- To święto dawno temu stało się ogólnopaństwowe i obecnie jest celebrowane w całym kraju. Jednoczy ono zarówno profesjonalnych sportowców, jak i wszelkiego rodzaju miłośników aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia - ludzi z różnych generacji oraz w różnych lokalizacjach. Sukcesy rosyjskich sportowców na arenie międzynarodowej potwierdzają status Rosji jako jednego ze sportowych mocarstw - opowiadał Putin w przemówieniu.

Od inwazji Rosji na Ukrainę, tj. od lutego 2022 r. rosyjscy i białoruscy sportowcy mogą występować w rozgrywkach międzynarodowych, ale po spełnieniu określonych warunków, by otrzymać status tzw. sportowca neutralnego. Wtedy dany sportowiec musi udowodnić, że nie popiera reżimu Putina i nie jest powiązany z rosyjskim wojskiem.