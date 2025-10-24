Oto co spotkało Leona w Rosji. "Pamiętam jego pytanie"

Medale mistrzostw świata, Europy, Ligi Narodów oraz igrzysk olimpijskich. Leon w ostatnich latach odnosił wielkie sukcesy z reprezentacją Polski. Na scenie klubowej 32-latek też jednak ma się czym pochwalić. To m.in. mistrz Polski, mistrz Włoch oraz mistrz Rosji, a także czterokrotny triumfator Ligi Mistrzów. Obecnie występuje w zespole Bogdanki LUK Lublin.

Leon wrócił do czasów gry w Rosji

Choć obecnie trudno byłoby sobie to wyobrazić, w latach 2014-2018 Polak występował w Zenicie Kazań. Tworzył wtedy niesamowite trio w ataku z Matthew Andersonem oraz Maksimem Michajłowem. Sezon po sezonie "wymieniał się" z nimi nagrodami MVP i bardzo rzadko schodził z boiska pokonanym. Rosyjski klub był w połowie poprzedniej dekady absolutnym dominatorem na europejskiej scenie.

Jak się okazuje: to wówczas Leon zaczął zyskiwać mentalność, która nie opuszcza go do dzisiaj. - Mieliśmy spotkanie w Sankt Petersburgu w firmie Gazprom z głównym prezesem. Czekając na niego, trzymaliśmy trzy złote medale i jeden srebrny. Pamiętam jego pytanie: "ale czemu to nie są cztery złote medale?" - wspominał Leon w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w podcaście "W cieniu sportu".

Innych medali niż złote nie uznawał też Gino Sirci, prezes kolejnego klubu Leona, czyli Sir Susa Vim Perugia. - Gdy było drugie miejsce, od razu pojawiało się pytanie "co to jest za medal?". Tłumaczyliśmy, że było ciężko, że zawodnicy byli kontuzjowani, ale odpowiedź brzmiała "mnie to nie interesuje" - mówił Leon, tym razem odnosząc się do kariery w Italii.

Bogdanka LUK Lublin w pierwszej kolejce PlusLigi pokonała w trzech setach Norwid Częstochowa.