Kurnikowa przerwała milczenie. Wpis Rosjanki niesie się po sieci

Anna Kurnikowa zdaniem wielu kibiców i ekspertów była najpiękniejszą tenisistką świata. Magazyn FHM uznał nawet Rosjankę za "najseksowniejszą kobietę świata". Kurnikowa zaskoczyła wielu, gdy w wieku zaledwie 22 lat zakończyła sportową karierę. Zrobiła to, bo ból pleców uniemożliwiał jej normalną grę.

Anna Kurnikowa wrzuciła jedno zdjęcie i się zaczęło

Kilka dni temu brytyjskie media poinformowały, że Kurnikowa spodziewa się czwartego dziecka (ma już bliźniaków: Lucy i Nicholasa oraz córkę Mary). Jej partnerem jest słynny piosenkarz Enrique Iglesias. Para spotyka się od 2001 roku. "Będąca w ciąży Kurnikowa nieco ukrywała swój brzuszek, gdy w tym tygodniu odprowadzała swojego siedmioletniego syna Nicholasa do szkoły w Miami" - pisał "Daily Mail".

Teraz Kurnikowa zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie ze swoich przygotowań do Halloween z synem i córkami. Rosjanka przebrała się za kurczaka, jej córki Lucy i Mary ubrały się w kostiumy w kształcie dyni, a jej syn Nicholas pozował w koszulce Realu Madryt. Jej zdjęcie wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Post ma ponad 120 tysięcy polubień i ponad 1300 komentarzy.

"Wyglądacie przepięknie", "Wasze dzieci są urocze, Uwielbiam wasz kostiumy", "Cieszę się, że wróciłaś i wrzuciłaś zdjęcie. Bardzo za Tobą tęskniliśmy, kochana!", "Dzieciaki tak szybko rosną! Są takie urocze! Nie mogę się doczekać następnych zdjęć!" "Aneczko, tak się cieszymy, że znów Cię widzimy! Piękne dzieciaki, trzymaj się!" "Naprawdę wyglądacie bosko. Trudno oderwać wzrok", "Piękna mama z pięknymi dziećmi. Pozdrowienia z Rosji!" "Niezwykłe! Dzieci wyglądają jak mama i tata jednocześnie!" „Jaką piękną rodzinę stworzyliście z Iglesiasem!" - to tylko niektóre z komentarzy.

Konto Kurnikowej na Instagramie można zobaczyć tutaj.

Kurnikowa dwa razy w karierze wygrała Australian Open w grze podwójnej. W deblu wygrała aż 16 turniejów. W singlu nie zwyciężyła w żadnym turnieju, a jej najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym to półfinał Wimbledonu w 1997 roku.