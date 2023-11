Krzysztof Piątek znów trafia! "Okradł" kolegę z zespołu [WIDEO]

Krzysztof Piątek z kolejnym golem w lidze tureckiej! Napastnik Basaksehiru trafił z metra do pustej bramki po wzorowej akcji zespołu. Miejmy nadzieję - pół żartem, pół serio - że kolega z zespołu nie obrazi się na niego za to, że "okradł" go z gola. Wydaje się, że piłka i tak zmierzała do siatka. Bilans Piątka w Turcji wygląda ostatnio obiecująco. Są to trzy gole w trzech ostatnich spotkaniach.

