Wybrano najlepszego polskiego sportowca roku. Lewandowski i Świątek w finałowej dwójce

Kibice i dziennikarze podchodzą z dystansem do tego typu plebiscytów, bo przypominają one bardziej konkurs popularności, niż rzeczywisty ranking osiągnięć. Dobrze obrazuje to przykład Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. W 2020 roku Kubacki zajął wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (był czwarty, a Stoch piąty), ale kilka dni temu Stoch wygrał 69. edycję Turnieju Czterech Skoczni, więc prawdopodobnie dlatego fani wskazali na Stocha, choć nie powinno to być liczone w plebiscycie za 2020 rok. Dziwić może także względnie niska pozycja Jana Błachowicza, bo nie dość, że jest najlepszy na świecie w MMA (w kategorii do 93 kg), to jeszcze został pierwszym Polakiem, który jest mistrzem UFC w męskiej dywizji (wcześniej królową MMA była Joanna Jędrzejczak). Z grona nominowanych jedynie Robert Lewandowski i Bartosz Zmarzlik również mogą pochwalić się byciem numerem jeden w swoich dyscyplinach. No, właśnie Zmarzlik. W sezonie 2020 dołożył do swojej kolekcji kolejne ważne medale polskich i światowych imprez. 25-latek drugi raz z rzędu został mistrzem świata, wywalczył srebro w PGE Ekstralidze z Moje Bermudy Stali Gorzów, a także stanął na drugim stopniu podium indywidualnych mistrzostw Polski. Ale nawet obrona mistrzostwa świata nie dała mu miejsca na podium, choć rok temu to właśnie on triumfował w plebiscycie "Przeglądu Sportowego".

Robert Lewandowski triumfatorem

2020 rok należał do Roberta Lewandowskiego, który wygrał Bundesligę, Puchar Niemiec oraz Ligę Mistrzów. Ba, napastnik Bayernu Monachium został także królem strzelców we wszystkich rozgrywkach, w których brał udział. I co najlepsze: ciągle nie zwalnia tempa. W tym sezonie Bundesligi ma już na koncie 20 goli i zasadza się, by pobić historyczny rekord Gerda Muellera, który zdobył kiedyś 40 bramek w sezonie.

Dla Lewandowskiego to już drugi triumf w tym plebiscycie. Poprzednio zwyciężył w 2015 roku. Za RL9 uplasowali się: Iga Świątek, obecnie najlepsza polska tenisistka, a do tego zwyciężczyni tegorocznego French Open, i Kamil Stoch, jeden z najlepszych skoczków w historii.

Pełen ranking plebiscytu "Sportowiec roku""

Robert Lewandowski Iga Świątek Kamil Stoch Kajetan Kajetanowicz Bartosz Zmarzlik Natalia Maliszewska Jan Błachowicz Wilfredo Leon Katarzyna Niewiadoma Dawid Kubacki

Pozostałe nagrody

Piotr Sierzputowski został wybrany trenerem roku. Sierzputowski jest ojcem sukcesów Igi Świątek, która w 2020 roku wygrała Australian Open. Wyróżniona została także Justyna Kowalczyk. Najwybitniejsza polska narciarka, mistrzyni olimpijska z Vancouver i Soczi, otrzymała statuetkę Superczempiona za całokształt kariery.

Trener roku: Piotr Sierzputowski (szkoleniowiec Igi Świątek)

E-Sport. Zawodnik roku: Marcin Jankowski

Sport Bez Barier: Faustyna Kotłowska

Sportowa impreza roku: Tour de Pologne

Superczempion: Justyna Kowalczyk

Plebiscyt Przeglądu Sportowego jest jednym z najstarszych na świecie. Gazeta rozdaje nagrody już od 1925 roku.

