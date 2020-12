Iga Świątek podpisze kontrakt ze światowym gigantem. Pierwsza Polka w historii!

Iga Świątek to obecnie najlepsza polska tenisistka, a do tego zwyciężczyni tegorocznego French Open, więc nic dziwnego, że współpracą z nią interesują się globalne marki. Nawet tak uznane jak Rolex, która od dawna wspiera najbardziej prestiżowe turnieje (Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open), najlepszych zawodników i największe organizacje w świecie tenisa.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wygrała turniej i zakład. Czy jej trener... wydepiluje klatkę piersiową?

Parodia z testami przed TCS. Niemcy też sprawdzili. Horngacher: Przedziwna sytuacja

Iga Świątek podpisuje kolejne kontrakty

Teraz wspierać będzie także Świątek, która ma zostać ambasadorką Rolexa, o czym jako pierwszy na Twitterze poinformował Marek Furjan, dziennikarz i komentator tenisa w Eurosporcie. Zegarki firmy Rolex są już promowane przez wielu czołowych tenisistów i tenisistki, m.in. przez Rogera Federera, Caroline Wozniacki, Stefanosa Tsitsipasa czy Angelique Kerber.

- W tenisie trzeba być kojarzonym z firmami z klasą, którymi ludzie się zachwycają. Agnieszka Radwańska podpisała kontrakt z Lexusem, ale kiedy była już na odpowiednim etapie kariery. Iga teraz również związała się z tą marką. Firma przetarła sobie u nas szlaki kontraktem z Agnieszką i teraz wybór dla Igi był dość prosty - Wojciech Fibak w rozmowie z Onet Sport na początku grudnia oceniał potencjał marketingowy Świątek, która niedawno związała się także z Tecnifibre, francuską firmą produkującą rakiety tenisowe, stając się jej globalną twarzą.

Świątek przygotowuje się obecnie do nowego sezonu, który od stycznia ma ruszyć w Australii. Na początku lutego odbędzie się wielkoszlemowy Australian Open. 19-latka jest dziś na 17. miejscu w rankingu WTA, najwyższym w karierze.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a



Sport.pl Live .