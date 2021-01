Sensacja w FA Cup. Klub Bielika i Jóźwiaka odpadł z amatorami. Debiut Polaka [WIDEO]

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że Wayne Rooney, grający trener Derby County, nie mógł skorzystać z podstawowych piłkarzy, którzy - z powodu koronawirusa - do wtorku muszą izolować się we własnych domach. W sobotnim meczu FA Cup zagrali głównie gracze z drużyn U-18 i U-23. Tym samym były reprezentant Anglii nie powołał na mecz Krystiana Bielika, który niedawno wrócił po ciężkiej kontuzji i znów zachwyca (został nominowany do piłkarza miesiąca w Championship). Nie zagrał też Kamil Jóźwiak.

Debiut Polaka w Derby

Bramki Connora Halla i Mike'a Calveleya zapewniły gospodarzom wygraną 2:0. Drużynie Rooneya nie pomógł debiut Bartosza Cybulskiego, który w debiucie otrzymał 15 minut od trenera. Piłkarze Chorley po ostatnim gwizdku wpadli w szał radości, co można było zobaczyć na ich profilu w mediach społecznościowych.

Sobotnie spotkanie miało także jeszcze jednego bohatera. Cichego bohatera. A był nim pracownik klubu, który jest odpowiedzialny za stan murawy. Podobno spędził noc na stadionie tylko po to, by murawa była w odpowiednim stanie.

W poprzednich rundach amatorskie Chorley wyeliminowało Wigan oraz Peterborough.