Lech Poznań ściąga piłkarza z Anderlechtu. Transfer definitywny

Antonio Milić jest wychowankiem Hajduka Split. To właśnie w tym klubie stawiał pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Potem przeniósł się do belgijskiego KV Oostende, z którego po 3,5 roku trafił do Anderlechtu. Drużyna z Brukseli po roku wypożyczyła Chorwata do Rayo Vallecano, gdzie grał w całym poprzednim sezonie. Na zapleczu Primera Division Milić zaliczył osiemnaście występów, a w Copa del Rey na boisku zameldował się dwukrotnie. Łącznie w Hiszpanii skompletował sześć żółtych kartek.

Lech Poznań łata obronę

W Jupiler Pro League wiodło mu się już trochę lepiej. W barwach Anderlechtu zagrał 25 spotkań i zaliczył dwie asysty, ale najlepsze momenty w Belgii przeżywał w Oostende. Łącznie na murawę w lidze belgijskiej wybiegał 125 razy. W tym czasie zdobył dziewięć goli, zanotował trzy asysty oraz złapał dziewiętnaście żółtych kartek.

Antonio Milić to wysoki obrońca, który nie stroni od ostrej gry, o czym świadczy liczba zdobytych przez niego kartek. Oprócz tego Chorwat dobrze gra głową, co możemy zobaczyć na niezbyt licznych filmikach z akcjami zawodnika. Z pewnością ma potencjał, aby stać się solidnym wzmocnieniem dziurawej obrony Lecha.

Według informacji Piotra Koźmińskiego z WP Sportowych Faktów zawodnik podpiszę 2,5-letnią umowę z Lechem zaraz po rozwiązaniu kontraktu z belgijskim klubem. Będzie prawdopodobnie drugim obrońcą, po Bartoszu Salamonie, który dołączy zimą do Lecha Poznań.

