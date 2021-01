Cztery gole w hicie Bundesligi. Imponująca druga połowa. Co za akcja [WIDEO]

Po pierwszej połowie niewiele osób wskazałoby na właśnie taki wynik meczu. RB Lipsk na własnym stadionie przegrał z Borussią Dortmund 1:3. Jedyną bramkę dla gospodarzy zdobył Alexander Sørloth. Dla Borussi strzelał dwukrotnie Erling Haaland oraz Jadon Sancho.

Borussia Dortmund się rozpędza

Pierwsza połowa zdecydowanie przebiegała po myśli Juliana Nagelsmanna. Wicelider Bundesligi podszedł do spotkania z dużą energią, dynamiką i wysokim pressingiem. Dani Olmo i jego koledzy stworzyli sobie okazje, ale zabrakło finalizacji. Z resztą, sam Hiszpan tuż przed przerwą był blisko zdobycia gola, ale piłka po jego technicznym strzale wylądowała na górnej siatce bramki strzeżonej przez Romana Burkiego. Wiele osób w tym momencie stwierdziłoby, że zabrakło Timo Wernera. Borussia Dortmund za to o pierwszej połowie chciałaby jak najszybciej zapomnieć, a wymowna była niezbyt zadowolona mina Hansa-Joachima Watzke.

Wygląda na to, że groźny wyraz twarzy szefa podziałał na podopiecznych Edina Terzicia. W drugiej połowie mogliśmy oglądać odmienioną Borussię Dortmund. Najpierw na listę strzelców wpisał się Jadon Sancho, który płaskim strzałem pokonał bramkarza RB Lipsk po pięknej akcji Haalanda i Reusa.

18 minut później Brytyjczyk wcielił się w rolę asystenta i dośrodkował piłkę na głowę Erlinga Haalanda, który dopełnił formalności. Borussia kontrolowała sytuację na boisku, a Lipsk powoli tracił energię. Było to widać w 85. minucie, gdy Marco Reus miał bardzo dużo miejsca przed szesnastką przeciwnika i zagrał prostopadłą piłkę do norweskiego zawodnika. Haaland minął Petera Gulacsiego i wpakował piłkę do pustej bramki.

Honorowego gola dla RB Lipsk strzelił Alexander Sørloth. Norweg zrobił użytek po wrzutce Angelino z lewego skrzydła. Błąd popełnił Dan-Axel Zagadou, który źle wymierzył tor lotu piłki. Trzeba przyznać, że Angelino mocno napędzał ataki Lipska na lewej flance, ale ostatecznie to drużyna z Dortmundu może cieszyć się ze zwycięstwa i cennych trzech punktów. Łukasz Piszczek całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych.

W następnej kolejce Borussia Dortmund podejmie na własnym stadionie ekipę Mainz. Podopiecznych Juliana Nagelsmanna czeka za to trudna przeprawa z szóstym w tabeli Wolfsburgiem.

