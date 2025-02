On chce walczyć z Usykiem! Ogłasza: "Wyprzedam cały stadion"

Derek Chisora jest brytyjskim pięściarzem oraz byłym mistrzem wagi ciężkiej Wielkiej Brytanii. W trakcie kariery stoczył łącznie 49 walk, z czego 36 zakończyło się jego zwycięstwem. Niedawno zmierzył się z Otto Wallinem i pokonał Szweda na punkty. Sam Brytyjczyk wielokrotnie zapowiadał, że była to jego przedostatnia walka w karierze.

Chisora chce walczyć z Usykiem. "Wyprzedam stadion"

A z kim Chisora stoczy ostatnią walkę? Głos w tej sprawie zabrał sam pięściarz i wprost stwierdził, że chce zmierzyć się z Oleksandrem Usykiem. - Moja ostatnia walka odbędzie się na stadionie Tottenhamu. Wyprzedam cały stadion. Zadzwonię do Oleksandra i zobaczę, czy możemy to zrobić. Powiedziałem o tym Frankowi Warrenowi (promotor Chisory - przyp. red.), teraz Oleksandr Usyk musi zadzwonić do swojego szefa i zapytać, czy może ze mną walczyć. Ja chcę tej walki - powiedział w TalkSport Boxing.

Chisora niedawno opublikował również na Twitterze wspólne zdjęcie z Usykiem. "Cześć Oleksandr" - napisał.

Przypomnijmy, że Chisora zmierzył się już kiedyś z Usykiem. Ich walka miała miejsce w 2020 roku i zakończyła się zwycięstwem Ukraińca, który niedawno zdradził, że Brytyjczyk był najtrudniejszym rywalem w jego karierze. - Derek jest okropnym facetem, naprawdę twardym. Bardzo trudno z nim walczyć - powiedział w rozmowie z talkSPORT.

Oleksandr Usyk stoczył na zawodowym poziomie 23 walki. Wygrał wszystkie, w tym 14 przez nokaut. Obecnie jest posiadaczem pasów mistrzowskich federacji WBC, WBA, WBO i IBO. W zeszłym roku dwukrotnie rywalizował z Tysonem Furym i wygrał obydwa starcia.