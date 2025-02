Tyle osób wykupiło transmisję z Fame MMA. Co za wynik!

Na gali Fame MMA 24: Underground w warszawskim studiu ATM mieliśmy łącznie 11 walk, w tym siedem w ramach specjalnego turnieju, w którym najlepszy okazał się raper Alberto Simao. Ze zwycięstwa mógł też cieszyć się jego brat, znany jako Josef Bratan, który wygrał z Amadeuszem "Ferrarim" Roślik przez dyskwalifikację rywala.

Gala stała też pod znakiem zwycięstwa Artura Binkowskiego, który wrócił do sportu po latach, a także kontuzji Marcina Wrzoska, której nabawił się w kuriozalnych okolicznościach.

Tyle osób wykupiło transmisję z gali Fame

Głośna walka wieczoru i kilka znanych w internecie nazwisk to były magnesy na widzów i fanów freak fightów. Najnowsze informacje co do liczby widzów nie pozostawiają wątpliwości, że władze federacji osiągnęły swój cel.

Ostatnią galę Fame MMA miało wykupić w ramach subskrypcji Pay Per View (PPV) ok. ćwierć miliona osób. Informację tę podał Tomasz Matysiak, znany jako "Szalony Reporter". Często zarzucano mu dezinformację i powielanie fake newsów, ale w tym wypadku może mieć rację, bo ma mocne źródło. Kilka dni temu Michał "Boxdel" Baron ujawnił, że informatorem Matysiaka jest Rafał Pasternak, współwłaściciel federacji Fame.

- Bardzo dobry wynik. Wiem ile, ale nie mogę powiedzieć liczby. Powyżej 240 tys. a poniżej 260 tys. sprzedanych dostępów PPV - przekazał Matysiak w swoim podcaście.

Wynik ten musi robić wrażenie, szczególnie jeśli zwrócimy uwagę, ile razy wykupiono transmisję z gali XTB KSW 100, która odbyła się w listopadzie w Gliwicach. Jubileuszowa gala KSW miała być pięknym podsumowaniem dotychczasowej działalności federacji. Walczyli na niej m.in. Mamed Chalidow, Adrian Bartosiński, Phil De Fries, Darko Stosić, Rafał Haratyk, Arkadiusz Wrzosek, Robert Ruchała, Andrzej Grzebyk i Damian Janikowski. Wcześniej przewidywany był Mariusz Pudzianowski, ale postanowił się wycofać.

Transmisję z tej gali miało wykupić ponad dwa razy mniej osób niż przy okazji ostatniej gali Fame MMA. Według informacji WP SporoweFakty za oferty PPV listopadowej gali XTB KSW 100 skorzystało ok. 110-120 tys. osób.

Kolejna gala Fame MMA ma odbyć się 5 kwietnia w Częstochowie.