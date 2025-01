Brodnicka walczyła z dwiema siostrami. Rynsztok po walce

Freakfightowy rok 2025 rozpoczął się w sobotę 11 stycznia w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zorganizowano galę Prime MMA 11, na której walką wieczoru miało być starcie Kasjusza "Don Kasjo" Życinskiego z Marcinem Wrzoskiem. A skoro gala 11 w sobotę 11 stycznia, to i walk na ten wieczór przygotowano aż jedenaście.

REKLAMA

Zobacz wideo Wstrząsające fakty z życia Artura Szpilki. "Nie zapomnę tego"

Brodnicka walczyła z dwiema siostrami. Pełne trzy rundy i rynsztok po walce

40-letnia Ewa Brodnicka to była mistrzyni świata federacji WBO w boksie w walce junior ciężkiej. Polka posiadała ten pas w latach 2017-2020, ale w ostatnich latach kontynuuje swoją karierę w sportach walki we freak fightach. Pokonywała m.in. Martę Linkiewicz, ale też zdarzyła się jej wpadka z freak fighterką Anielą "Lil Masti" Bogusz. Tym razem postanowiła się zmierzyć z dwiema siostrami Porzucek, znanych z tego, że... są znane. Obie nie tworzą niczego ciekawego, a głównie zasłynęły wymienianiem w internecie licznych partnerów łóżkowych.

Szybko okazało się, że choć siostrom Porzucek do profesjonalizmu daleko, to jednak przewaga liczebna była sporym problemem dla Brodnickiej, która przez długi czas walczyła w taki sposób, że klinczowała z jedną z sióstr i próbowała wyprowadzać ciosy w kierunku drugiej. Jednak ta także nie pozostawała dłużna. Siostry Porzucek dobrze radziły sobie jednak pod względem kondycyjnym, wyprowadzały sporą liczbę niezbyt silnych ciosów i nie słabły, na co z pewnością liczyła była mistrzyni świata w boksie.

Choć wyglądało to momentami komicznie, cała trójka bez jakiegokolwiek liczenia była w stanie dotrwać do samego końca trzyrundowej walki i o wszystkim musieli zadecydować sędziowie. Ci z kolei jednogłośnie przyznali zwycięstwo Ewie Brodnickiej, która zadała więcej znaczących uderzeń swoim rywalkom. Dla 40-latki jest to trzecie zwycięstwo we freak fightach.

- Szczególnym problemem były duże rękawice, zmienione na trzy dni, ale najważniejsza jest wygrana. Nie jest łatwo walczyć "2 na 1". Życzę dobrej zabawy, najlepiej przy mojej nowej piosence - mówiła po wygranej Brodnicka. - Za walkę mam do nich szacunek, ale za to, jak się prowadzą, absolutnie nie. Rozmawiałam z "Owcą" i on siedzi w domu, a ta się puszcza - dodała o przeciwniczkach.

W międzyczasie doszło do starcia trenera Brodnickiej z chłopakiem jednej z sióstr Grzegorzem "Hellboyem" Głuszczem, który startował na gali Prime MMA 11 i wygrał z Mateuszem "Mavsem" Szczypiorem. Dopiero wtedy rozpętało się rynsztokowe słownictwo. - Robił ci tarczę przed walką, a ty się rzucasz? Wszyscy jesteście pi..y - krzyknęła Brodnicka.

- Ona jest k...ą z onlyfansa - odpowiedziała Paulina Porzucek, zapytana po chwili, czy zamierza go wykupić. - Dostałam kilka zdjęć i są obrzydliwe, więc nie.

Karta walk Prime Show MMA 11:

Walka wieczoru:

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs Marcin Wrzosek - boks, klasyczne rękawice

Karta główna:

Arkadiusz Tańcula vs Paweł Jóźwiak - boks, małe rękawice

Jacek Murański & Krzysztof Ryta vs Dominik Zadora - Murański i Ryta zmieniają się w trakcie rundy, boks małe rękawice

Adam Soroko vs Bartosz Szachta - K-1, małe rękawice

Patryk "Robalini" Śliwa & Jaś Kapela vs Daniel "Dags" Szwaba - MMA

Karolina Porzucek & Paulina Porzucek vs Ewa Brodnicka - boks, małe rękawice

Bartosz "Noras" Iwanowski vs Janusz "Janusz ze Złomowiska" Pawłowski - boks, małe rękawice

Magdalena Loskot vs Karolina "Stwoichs" Dziak - MMA

Jarosław "Ninja" Sobonkiewicz vs Patryk "Black Panther" Akinyeye - K-1, małe rękawice

Karta wstępna: