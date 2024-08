To już oficjalne! Runjiaić ściągnął gwiazdę Lecha Poznań

Po siedmiu latach Kosta Runjaić przestał pracować na poziomie Ekstraklasy. W latach 2017-2022 Austriak prowadził Pogoń Szczecin, a od 2022 do 2024 r. odpowiadał za wyniki Legii Warszawa. W barwach Legii Runjaić zdobył wicemistrzostwo Polski, wygrał Puchar Polski, a także dotarł do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, gdzie przegrał w dwumeczu z Molde. 14 czerwca br. Runjaić został ogłoszony nowym trenerem Udinese Calcio, gdzie zastąpił legendarnego Fabio Cannavaro. Jego głównym celem będzie utrzymanie klubu w Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Roy Hodgson ocenił reprezentację Polski! Ależ słowa legendy

Do tej pory Udinese sprowadziło m.in. Ikera Bravo z Bayeru Leverkusen, a więc MVP minionych mistrzostw Europy do lat 19. Przez ostatnie dni włoskie media informowały, że Runjaić może sprowadzić do klubu jednego z reprezentantów Polski - Bartosza Slisza (Atlanta United) lub Jakuba Piotrowskiego (Łudogorec Razgrad). Ostatecznie Udinese sprowadziło innego piłkarza na pozycję defensywnego pomocnika.

Runjaić sprowadza zawodnika Lecha Poznań. "Szefie, dziękujemy"

W tym przypadku chodzi o Jespera Karlstroema z Lecha Poznań. 1 sierpnia br. Sebastian Staszewski informował, że Szwed przeniesie się do Udinese na zasadzie transferu definitywnego. Karlstroem udał się do Włoch na testy medyczne, a teraz Lech potwierdził odejście tego zawodnika. "Szefie, dziękujemy za reprezentowanie barw i trzymamy kciuki w dalszej karierze. Jesper Karlstroem odchodzi z Lecha Poznań. Pomocnik, który w Kolejorzu grał przez ponad trzy lata, został nowym zawodnikiem włoskiego Udinese" - czytamy w komunikacie.

Wkrótce Udinese powinno potwierdzić transfer Karlstroema, a także zarejestrować go w rozgrywkach ligi włoskiej. Prawdopodobnie Karlstroem będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie Udinese z Serbem Lazarem Samardziciem, Słoweńcem Sandi Lovriciem, Argentyńczykiem Martinem Payero czy Hiszpanem Oierem Zarragą. Na razie żaden z klubów nie potwierdził kwoty transferu, ale z informacji Staszewskiego wynika, że Lech zarobił dwa mln euro i ma zapewnione 500 tys. euro w ramach bonusów.

Karlstroem trafił do Lecha w styczniu 2021 r. za 800 tys. euro z Djurgarden. Przez 3,5 roku Szwed zagrał w 144 meczach, w których strzelił cztery gole i zanotował dziewięć asyst. Karlstroem to jednocześnie trzeci ważny zawodnik, który opuścił Lecha w letnim oknie po Kristofferze Velde (4 mln euro do Olympiakosu Pireus) i Filipie Marchwińskim (3 mln euro do Lecce).

Udinese rozpocznie nowy sezon ligi włoskiej od wyjazdowego meczu z Bolonią (18.08, godz. 18:30).