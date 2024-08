Tragedia na Mazurach. Mistrz Polski zginął, ratując 4-letnią córkę. "Wielki autorytet"

We wtorek 30 lipca na Jeziorze Mikołajskim na Mazurach doszło do tragedii. 29-letnia Patrycja D. i 32-letni Łukasz D. próbowali uratować swoją czteroletnią córeczkę, która wypadła z łódki. Dziecko przeżyło, jednak młode małżeństwo utonęło. Okazuje się, że mężczyzna był wielokrotnym mistrzem Polski i zasłużonym członkiem jednego z klubów, który pożegnał go w mediach społecznościowych.

