Polski skoczek narciarski zgłosił się do Clout MMA. Wcale nie chodzi o Żyłę [WIDEO]

Do niedawna wydawało się, że lada moment Piotr Żyła wejdzie do oktagonu i dołączy do freak-fightów jako pierwszy skoczek narciarski w Polsce. Tymczasem okazuje się, że miano debiutanta może należeć do innego zawodnika. Mowa o Karolu Niemczyku, który wyraził chęć walki na najbliższej gali Clout MMA 5. Jeśli sportowiec wygra casting, za niecały miesiąc zmierzy się z ukraińskim taksówkarzem w pojedynku o nietypowych zasadach.

