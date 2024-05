Stolarz rozbił czołową ekipę z Premier League. Niesamowita historia w półfinale

Olympiakos to największa niespodzianka wśród tegorocznych finalistów europejskich pucharów. W czwartek 47-krotni mistrzowie Grecji pokonali u siebie Aston Villę 2:0 i pierwszy raz w historii będą mieli szansę na zdobycie europejskiego trofeum.

Do tej pory największym sukcesem Olympiakosu w pucharach były ćwierćfinały Ligi Mistrzów i Pucharu Zdobywców Pucharów. W pierwszym zagrali w sezonie 1998/99, w drugim w rozgrywkach 1992/93. Z LM wyrzucił ich wtedy Juventus, z PZP Atletico Madryt.

Bohaterem dwumeczu z Aston Villą był napastnik Olympiakosu - Ayoub El Kaabi. 30-letni napastnik z Maroka zdobył dwie bramki w rewanżu i aż trzy w pierwszym spotkaniu w Birmingham, gdzie Grecy wygrali 4:2.

30-krotny reprezentant Maroka gra w Olympiakosie od lata zeszłego roku. Do Grecji trafił z katarskiego Al-Sadd. Ale to tylko zalążek kolorowej kariery El Kaabiego. Wcześniej Marokańczyk grał też w tureckim Hataysporze, Wydadzie Casablanka, chińskim Hebei FC oraz marokańskich RS Berkane i Racing de Casablanca.

Był stolarzem, został bohaterem półfinału LKE

To w ostatnim z klubów El Kaabi podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt. Było to w 2014 r., gdy obecny gwiazdor Olympiakosu miał już 21 lat. A do tamtej pory w ogóle nie było pewne, że El Kaabi zostanie piłkarzem. Jeszcze dekadę temu Marokańczyk pracował jako stolarz.

W wieku 15 lat El Kaabi rzucił szkołę i pracował w Mediounie na obrzeżach Casablanki. - Pochodzę z bardzo skromnej rodziny. Żeby przeżyć, musiałem nauczyć się zawodu. Dlatego zostałem stolarzem - mówił El Kaabi, a w 2018 r. przed mundialem w Rosji jego historię opisał brytyjski dziennik "Independent".

"To, co czyni jego historię jeszcze bardziej ekscytującą, jest fakt, że El Kaabi nie pochodzi z diaspory jak 17 z 23 reprezentantów Maroka. Nie jest jak Mehdi Benatia czy Hakim Ziyech. Nie jest synem emigrantów, nie wychował się we Francji czy Holandii, nie jest adeptem wielkiej szkółki piłkarskiej" - pisali o nim Brytyjczycy.

Co ciekawe, El Kaabi nie zaczynał kariery jako napastnik. Z uwagi na warunki fizyczne Marokańczyk na początku grał jako środkowy lub lewy obrońca albo defensywny pomocnik. Dopiero gdy gdy w 2016 r. przed sezonem w barwach Racingu de Casablanca zdobył kilka bramek, został przesunięty do ataku.

Większą karierę El Kaabi zawdzięcza przede wszystkim Jamalowi Sellamiemu. To były reprezentant Maroka, który w 1998 r. wystąpił na mundialu we Francji. Po zakończeniu kariery piłkarza został trenerem, obejmując ligową reprezentację Maroka.

Tak, Marokańczycy, jak większość afrykańskich krajów, mają dwie kadry. Jedną "normalną", drugą składającą się jedynie z piłkarzy z rodzimej ligi. - Zafascynował mnie sposób, w jaki wykonywał rzuty karne. Zwłaszcza przeciwko specjalistom od ich bronienia. Był bardzo pewny siebie, miał ciekawą technikę uderzenia lewą nogą - mówił Sellami w rozmowie z "France Football".

W reprezentacji Maroka El Kaabi nazywany jest "un bosseur", czyli "ciężko pracujący". Ksywka nie jest przypadkowa, bo napastnik Olympiakosu musiał zrobić dużo więcej od innych, by trafić do marokańskiej kadry.

W pierwszej, najważniejszej drużynie narodowej El Kaabi zagrał 32 razy, strzelił 10 goli. Cztery z nich w kwalifikacjach do mundialu w Katarze, dwa w kwalifikacjach do Pucharu Narodów Afryki, pozostałe w spotkaniach towarzyskich.

El Kaabi ostatecznie nie pojechał na MŚ w 2022 r. Cztery lata wcześniej zagrał w dwóch spotkaniach. Z Iranem (0:1) zagrał 77 minut, z Portugalią (0:1) 21 minut. Ostatnie spotkanie fazy grupowej z Hiszpanią (2:2) przesiedział na ławce rezerwowych.

W tym sezonie El Kaabi strzelił 32 gole w 46 występach. Z 10 trafieniami na koncie Marokańczyk jest też najskuteczniejszym zawodnikiem Ligi Konferencji Europy. Wcześniej 30-latek zdobył też trzy bramki w fazie grupowej Ligi Europy.