To się dzieje! "Szalona oferta" za Szymańskiego. Turcy podali kwotę

Sebastian Szymański nieco odbudował kapitalną formę z pierwszej części sezonu, jednak Turcy nadal wypominają mu jedną, ale najważniejszą statystykę - bramki. Jak na ofensywnego pomocnika, nie jest ich mało. W tym sezonie 24-latek strzelił 21 goli. Chodzi o częstotliwość. Ostatni raz Szymański trafił do siatki... w meczu Konyasporem, który odbył się 10 stycznia. "Milczy od czterech miesięcy" - irytują się media.

Szymański niebawem może grać w Premier League. Gigant złożył ofertę

Mimo to zainteresowanie wokół 32-krotnego reprezentanta Polski nie spada. Dziennikarze regularnie donoszą, że jego nazwisko znajduje się na listach życzeń klubów, takich jak Manchester United, Sevilla, AC Milan czy SSC Napoli, które do niedawna było postrzegane jako faworyt do ściągnięcia piłkarza.

Inne wieści przekazuje natomiast portal aksam.com, według którego najbardziej prawdopodobnym kierunkiem transferu Sebastiana Szymańskiego wciąż jest Tottenham. Priorytetem angielskiego zespołu jest wzmocnienie ofensywy, przez co zarząd "chce działać szybko w sprawie ściągnięcia Szymańskiego" - piszą Turcy. Tottenham wykazywał zainteresowanie Polakiem już od dawna. Przedstawiciele klubu byli ponoć na meczach z jego udziałem, a ostatnią fazą transakcji miało być dogadanie się z Fenerbahce w sprawie kwoty.

Z informacji przekazanych przez cytowane źródło wynika, że obie strony doszły do porozumienia. Turecki klub od początku chciał otrzymać za 24-latka około 20 milionów euro, a Anglicy przystali na taką sumę. "Szalona oferta transferowa" - czytamy na łamach aksam.com, które dodaje, że Tottenham przygotował także różne bonusy dla Fenerbahce w związku z transferem Sebastiana Szymańskiego. Sam zawodnik również wyraża wielką chęć gry w Premier League. "Oczekuje się, że transfer zostanie oficjalnie ogłoszony po zakończeniu sezonu." - dodają tureccy dziennikarze.

Jeśli Tottenham faktycznie zapłaci za Szymańskiego 20 milionów euro, Polak stanie się trzecim najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii Fenerbahce. Milion więcej za Vedata Muriqiego i Elvira Baljicia płaciły kolejno Lazio i Real Madryt. Hiszpański klub za 20 milionów euro w poprzednim sezonie kupił również Ardę Gulera.

Na ten moment Sebastian Szymański rozegrał dla tureckiej drużyny łącznie 52 mecze, w których strzelił 12 bramek i zanotował 18 asyst. Do końca Super Lig pozostały trzy kolejki. Fenerbahce jest wiceliderem, tracąc do pierwszego Galatasaray sześć punktów.