Mamed Chalidow jest jedną z największych legend organizacji KSW. Zawodnik MMA pochodzi z Czeczenii, ale musiał uciekać z kraju po rozpoczęciu wojny między czeczeńskimi separatystami a rosyjskimi wojskami federalnymi. Do Polski trafił w 1997 r., a 13 lat później otrzymał polskie obywatelstwo. Jego debiut w KSW nastąpił w czerwcu 2007 r. na gali KSW 7, gdzie pokonał Niemca Alexandra Stefanovicia. - Dopóki Mamed nie stwierdzi, że czas na sportową emeryturę, ja bym go widział, by raz w roku zawalczył w jakiejś nowej dla siebie formule - mówił Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW w programie Sport.pl Fight.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Błachowicza zabrał nas na trening. „Lepiej nie trenujcie bez śniadania"

- Teraz, w tej chwili, jestem w tym miejscu, które mogłem sobie tylko wymarzyć. Jestem dumny, że mogę reprezentować kraj, który kocham - tak mówił Chalidow o Polsce w 2012 r. w wywiadzie dla "Newsweeka". A jak teraz opowiada o Polsce?

Chalidow opowiada o Polsce w Czeczenii. Co za słowa. "Zakochałem się"

Chalidow był gościem podcastu prowadzonego przez Aslanbeka Badajewa, który jest też wiceprezesem organizacji Absolute Championship Akhmat, nieoficjalnie wspieranej przez Ramzana Kadyrowa. Mimo tego faktu Chalidow mówił o Polsce tylko dobrze. - Nie będę ukrywał, że zakochałem się w tym kraju i cieszę się, że reprezentuję Polskę. Nie tylko mnie przyjęli tutaj bardzo ciepło. To samo było z gośćmi, którzy ze mną przyjechali na studia. Gdy się rozwijałem, większość cały czas mnie wspierała. Teraz jest to jeszcze bardziej widoczne - powiedział (tłumaczenie za: lowking.pl).

- Gdy pojechałem do Polski, miałem 17 lat. Rok po roku, gdy zyskiwałem nowych przyjaciół, ludzie otwierali swoje serca i przyjmowali nas bardzo dobrze. Gdy jest mi ciężko, dostaję wsparcie. Gdy pojawiały się u mnie kontuzje, miałem te wszystkie operacje, dostawałem wsparcie. Byłem wręcz zaskoczony wsparciem, jakie mi okazali. Gdy wygrywałem, wspierali mnie, ale gdy coś złego mi się przytrafiało, to także mnie wspierali i to wsparcie jeszcze bardziej mnie motywowało - dodał Chalidow. Zawodnik KSW poruszył też w rozmowie temat wsparcia kibiców podczas walk z Polakami.

- Nie wiem, skąd to się bierze. Może chodzi o to, że jeśli szczerze oddajesz całego siebie sportowi, a także ludziom, to… No nie wiem. Może to szczerość? Nie wiem, w jaki sposób to wyjaśnić. Czułem wsparcie nawet wtedy, kiedy walczyłem z Mariuszem Pudzianowskim czy z taką gwiazdką jak Tomasz Adamek, który jest legendą polskiego boksu. Oczywiście on też miał wsparcie - podsumował.

Chalidow ostatnio walczył na gali XTB KSW Epic przeciwko Adamkowi w formule bokserskiej. Po trzech rundach sędzia orzekł zwycięstwo Adamka, ponieważ Chalidow zgłosił kontuzję ręki. - Już w drugiej rundzie mnie bolało po jednym z ciosów na głowę rywala. Trafiłem w twarde miejsce. W trzeciej rundzie, jak poszedłem w wymianę, to dobiłem rękę - mówił Chalidow po walce. Teraz KSW liczy na to, że Chalidow wystąpi na jubileuszowej setnej edycji gali. - Taki jest plan - mówił Lewandowski w programie Sport.pl Fight.