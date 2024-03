Janikowski się wygadał. Będzie wielki rewanż. Co za hit!

Ostatnie miesiące są wyjątkowo udane dla Damiana Janikowskiego (10-5). Po porażce z Szymonem Kołeckim (10-1) w grudniu 2019 roku odbudował się i wygrał sześć spośród ośmiu starć. Teraz jest na fali trzech zwycięstw z rzędu, dlatego większość fanów zaczęła się domagać, aby po raz pierwszy w karierze zawalczył o pas KSW kategorii średniej.

REKLAMA

Zobacz wideo ŁKS Commercecon Łódź wyrównał stan rywalizacji w ćwierćfinale TAURON Ligi. Zuzanna Górecka: Doświadczenie wzięło górę

Janikowski wypalił ws. rewanżu z Pawlakiem. "Jesteśmy w blokach startowych"

Na początku lutego brązowy medalista IO w Londynie wspólnie ze współwłaścicielem KSW Martinem Lewandowskim gościli w programie Sport.pl LIVE, w którym dogadali się co do następnej walki. - Myślę, że takie jest jego przeznaczenie - przekazał Lewandowski odnośnie do rewanżu Pawlak - Janikowski.

Janikowski potwierdził te słowa również w czwartkowym programie "Klatka po klatce". - Martin zapewnił mnie, że do tej walki dojdzie. Nie ma dokładnego terminu, ale już się szykujemy. Jesteśmy w blokach startowych, aby ruszyć pełną parą - powiedział. Dodał, że najprawdopodobniej to starcie odbędzie się w czerwcu, bądź lipcu. - Gdybym musiał dłużej czekać, to miałbym za długą przerwę - wyjaśnił.

34-latek stoczył ostatnie starcie w grudniu, gdy sensacyjnie pokonał byłego pretendenta do pasa Tomasza Romanowskiego (18-10). Błyskawicznie kibice zaczęli go sobie wyobrażać jako nowego mistrza kategorii średniej.

- Nie marzyłem nigdy o pasie, myślałem tylko o wygranym pojedynku. Dopóki go nie zdobędę, to nie będę świadomy, jak cenne jest to trofeum. Jeśli uda się to zrobić, będzie co wspominać na starość, że medalista olimpijski został mistrzem KSW - stwierdził. Odniósł się również do fanów, którzy często dyskredytowali jego umiejętności. - Myślę, że do tej pory znalazłyby się osoby, które pisały, że biłem się tylko z ogórkami - oznajmił.

Na koniec zdradził, że na początku 2019 roku, po drugiej porażce z rzędu, kiedy brutalnie znokautował go Aleksandar Ilić (15-6) przeżył najtrudniejszy moment w dotychczasowej karierze w MMA. - Wyszedłem do niego po przegranej z Michałem Materlą i to był wówczas przeciętny zawodnik. Czasem jest tak, że ktoś przegra dwie, trzy walki z rzędu i od razu odchodzą sponsorzy, zmieniają się trenerzy, federacja nie jest tobą dłużej zainteresowana. Na szczęście tak nie było i wróciłem na odpowiednie tory - podsumował.