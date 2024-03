Kołecki nie zostawił wątpliwości ws. rewanżu z Pudzianowskim

Szymon Kołecki (10-1) przeżywa ostatnio fatalny okres. Kiedy w 2019 roku dołączył do KSW, a następnie wygrał trzy walki z rzędu, wydawało się, że może nawet zostać mistrzem tej federacji. Po zwycięstwie z Akopem Szostakiem (4-4) otrzymał nawet ofertę pojedynku o pas kategorii półciężkiej z Tomaszem Narkunem (20-6). Ale ją odrzucił. Od tamtej pory nie zawalczył ani razu, ponieważ borykał się z dużymi problemami zdrowotnymi, które wykluczały go z rywalizacji. Teraz szykuje się do wielkiego powrotu.

Szymon Kołecki powrócił do treningów sportów walki. "To jest moje marzenie"

42-latek zdradził, że w czwartek odbył pierwszą jednostkę treningową w tym roku pod okiem trenera boksu Jacka Kucharczyka. Nie to, że wcześniej nie trenował, ale skupiał się na innych rzeczach, niż sporty walki.

- Trochę zacząłem się ruszać. Zwiększyłem intensywność porehabilitacyjną, coś tam się bawię. Zaplanowałem sobie, że kwiecień - maj poświęcę na taki rozruch. Jeśli to wytrzymam, to co mam ułożone i w czerwcu spróbuję powrócić do Akademii Sportów Walki Wilanów do trenera Mirosława Oknińskiego - wyjaśnił w rozmowie z InTheCage.

Kołecki marzy o powrocie do zawodowego MMA, ale nie wyklucza, że może to nigdy nie nastąpić. Wszystko będzie zależało od jego zdrowia, a ponadto czy organizm wytrzyma treningi na "pełnych obrotach".

- Wiem, że gdybym odpowiednio nie przygotował się do powrotu, to nie miałbym szans. A czy wrócę do zawodowego sportu, to jest inne zagadnienie. Robię to, bo to lubię, a czy się to uda? Dużych pieniędzy bym na to nie postawił - stwierdził. - Robię wszystko, aby wrócić na jak najwyższy poziom sportowy. To jest moje zadanie, marzenie. Jeśli nie będę w stanie, albo złapię po drodze kolejną kontuzję, to chyba już nie będę trenował zawodowo. Nie można wciąż się dawać usypiać, kroić i się rehabilitować - dodał.

Kołecki nie wyklucza rewanżu z Pudzianowskim w boksie. "Nie ma problemu"

Kołecki zadebiutował w KSW w marcu 2019 roku, kiedy sensacyjnie pokonał Mariusza Pudzianowskiego (17-9). Mimo że wielokrotnie spekulowano na temat rewanżu, to nigdy do niego nie doszło. Jak zatem Kołecki zapatruje się na takie starcie, ale w formule bokserskiej?

- Nie ma problemu - rozpoczął - Nie w każdej organizacji - żeby było jasne. Najbliżej jest mi do sportowych federacji. Nie wykluczam tego, ale ani ja, ani Mariusz nie potrafimy boksować. Trudno byłoby to nazwać dobrą walką bokserską, na którą kibice ostrzyliby sobie zęby. Trochę moglibyśmy wyglądać jak dwóch cepujących się pod budką z piwem amatorów. Najlepiej zostać przy MMA, ale człowiek biedny jak dostanie dobrą propozycję, to może by ku temu się skłonił - podsumował.