Żona polityka PiS sięgnęła dna. Ostre spięcie. "Patologia i alkoholicy"

"Czy Pan Prezydent chce promować miasto przez patologię?" - pisała w październiku do prezydenta Płocka Marianna Schreiber, która chciała zablokować walkę Małgorzaty "Gochy Magical" Zwierzyńskiej z 19-letnią "Nikitą". Teraz żona polityka PiS sama będzie promowała patologię, wchodząc do klatki z matką "Daniela Magicala".

Schreiber przekroczyła wszelkie granice. "Daję jej szansę"

W ostatnich dniach trudno uwierzyć w jakiekolwiek słowo napisane lub wypowiedziane przez Mariannę Schreiber. W walentynkowe przedpołudnie w mediach pojawiła się informacja, że 31-latka wejdzie do klatki na przyszłej gali Clout MMA ze wspomnianą "Gochą". Schreiber natychmiast zareagowała, oskarżając federację o szerzenie nieprawdziwych informacji.

"Jestem załamana. Nie wiem, czy jest w ogóle sens cokolwiek pisać. Cały czas byłam przekonana, że będę walczyła z Danielem Magicalem. To miała być pierwsza taka walka w historii. Prawdziwe zderzenie dobra ze złem. Byłam pewna, że podpisałam kontrakt na walkę z Danielem, bo to z nim chciałam walczyć. Ja się NIE ZGADZAM na to zestawienie" - tłumaczyła żona Łukasza Schreibera, podkreślając, że nie chce walczyć ze Zwierzyńską.

Dzień później Marianna Schreiber zapowiadała, że wszystko wyjaśni podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych Clout MMA. No i dowiedzieliśmy się nieco więcej. Atmosfera była napięta, bo obie panie miały do siebie wiele pretensji.

Jako pierwsza nie wytrzymała "Gocha", która chciała wyjaśnić, dlaczego Schreiber niepochlebnie wypowiadała się o jej rodzinie. - Ja zawsze powtarzałam: Mnie można obrażać, ale nie uderzamy w rodzinę, że to patologia i alkoholicy. Nie wyjdę, dopóki cię nie rozłożę. Słuchaj, masz coś do mnie, to mi to powiedz, a nie najeżdżaj mi na rodzinę - odpowiadała Zwierzyńska, grożąc przeciwniczce.

- Dziękuje Bogu, że wyszłaś na prostą. Nie można się obrażać za prawdę. Ja oceniam zachowanie twoje, a nie ciebie - stwierdziła Schreiber, tłumacząc, że mówiła o zachowaniu.

To nie był koniec spięcia. Małgorzata "Gocha Magical" Zwierzyńska zaczęła mówić o mężu rywalki. Łukasz Schreiber to poseł PiS, który startuje w wyborach na prezydenta Bydgoszczy. - Ty ubliżyłaś mi i mojej rodzinie. Robisz z siebie księżniczkę i uważa się za lepszą. Nie interesuje mnie, że twój mąż jest Bóg wie kim - mówiła matka "Daniela Magicala".

- Podoba mi się, że nie wciągasz w to rodziny. Mam wielki żal, że do mediów jest wciągany mój mąż - przyznała Marianna Schreiber, po czym wyjaśniła, dlaczego zawalczy z "Gochą". - Próbowałam zablokować twoją walkę. Dlatego ci ją daje, bo wyszłaś na prostą" - wypaliła 31-latka, po czym dłuższe oświadczenie umieściła w mediach społecznościowych.

"Potwierdzam, że wbrew całemu zamieszaniu, dałam słowo, że walka z Panią MAGICAL się ODBĘDZIE. Powiecie pewnie, że chciałam nie dopuścić do jej pierwszej walki? Tak, dlatego też daję jej szansę, aby w ringu zaprezentowała, że jest w stanie uprawiać sporty walki. Cieszę się, że ta walka będzie kolejnym krokiem naprzód do normalności i zerwania z tym co było złego w jej życiu" - napisała na X Marianna Schreiber.

Żona Łukasza Schreibera z Prawa i Sprawiedliwości zmierzy się z "Gochą" podczas gali Clout MMA 4, która odbędzie się 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi.