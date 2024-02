Hit! Adamek dostał pytanie o walkę z Tysonem i się zaczęło

Tomasz Adamek to jeden z najwybitniejszych bokserów w historii Polski. Stoczył 59 walk - 53 zakończyły się jego zwycięstwem, z czego 31 przez nokaut. W trakcie kariery sięgnął m.in. po pas organizacji IBF i IBO w wadze junior ciężkiej, a także WBC w wadze półciężkiej. Po raz ostatni pięściarz wszedł do ringu w 2018 roku, kiedy to przegrał w II rundzie z Jarrellem Millerem. I choć już niedługo Adamek rozpocznie przygodę z mieszanymi sztukami walki, to nie wyklucza powrotu do boksu. Co więcej, może zawalczyć z prawdziwymi legendami.

Zobacz wideo Znamy kulisy walki Adamek vs Khalidov. "Najdroższa w historii"

Tomasz Adamek zmierzy się z legendami boksu? Polak zabrał głos. Postawił jeden warunek

Jak donoszą zagraniczne media, już za kilka miesięcy może dojść do wydarzenia, będącego gratką dla fanów sportów walki. Arabia Saudyjska chce zorganizować turniej, w którym wystąpią byli mistrzowie kategorii ciężkiej. Spekuluje się, że w ringu mogą pojawić się m.in. Mike Tyson czy Lennox Lewis.

I właśnie planowany event był jednym z tematów poruszonych przez "Super Express" w rozmowie z Tomaszem Adamkiem. Dziennikarze wprost zapytali się, czy Polak byłby zainteresowany uczestnictwem w tym turnieju i zmierzeniu się z legendami. Odpowiedź 47-latka nie pozostawia wątpliwości.

- Gdyby pojawiła się taka propozycja i dudki by się zgadzały, to czemu nie (...) Ja już jestem dziadkiem z krwi i kości, wnuczka ma przecież ponad 15 miesięcy, ale na sparingach udowadniam, że dziadek Adamek daje jeszcze radę - podkreślił.

Adamek mówi o planach na kolejne miesiące

Nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle dojdzie do turnieju legend. Sam Adamek przyznał, że obecnie skupia się na zbliżających wyzwaniach sportowych, a więc m.in. walce z Mamedem Chalidowem, do której dojdzie już 24 lutego na gali XTB KSW Epic. Będzie to debiut pięściarza w mieszanych sztukach walki.

- Skupiam się na walce z Mamedem oraz dwóch pojedynkach w Fame, bo przecież podpisałem z nimi kontrakt. (...) Wierzę, że w klatce w Gliwicach też dam radę i nie zawiodę kibiców. Bo to dla nich wracam i dla nich tak katuje się na obozie w górach - zakończył.

W ostatnich dniach nazwisko Adamka pojawia się niemal na wszystkich portalach. "Góral" udziela kolejnych wywiadów i promuje zbliżające się starcie. Był też gościem audycji "WojewódzkiKędzierski", gdzie poruszył kwestie nie tylko sportowe, ale i z życia osobistego. Zdradził m.in. szczegóły na temat swojego majątku. Walka z Mamedem znacząco zasili jego konto. Spekuluje się, że zawodnicy otrzymają łącznie około czterech mln złotych za to starcie.