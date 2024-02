Dramat w Rosji. Nie żyje 5-latka zamordowana przez zawodnika MMA

Farkhod Rahimzoda pochodzi z Tadżykistanu, ale mieszkał w Rosji i pod jej flagą walczył w MMA. Zawodnik stoczył 10 zawodowych walk, z których przegrał sześć, a ostatnia z nich miała miejsce w czerwcu 2023 roku. Według mediów od tamtej pory pracował jako taksówkarz, a 20 stycznia 2024 roku dopuścił się makabrycznej zbrodni.

Makabryczna zbrodnia zawodnika MMA. Zabił 5-latkę i jej matkę, bo chciał je okraść

"The Sun" informuje, że Rahimzoda przez kilka tygodni spotykał się z Olgą Jarosławcewą, która przeprowadziła się do Nowosybirska wraz z córką. Kobieta z dzieckiem miała przenieść się z Kazachstanu do domu, który odziedziczyła po zmarłej babci. W jednej z rozmów miała wyznać zawodnikowi MMA, że ma zamiar sprzedać nieruchomość i kupić za nią samochód warty około 1,5 miliona rubli, czyli ponad 65 tysięcy złotych.

Zawodnik MMA utrzymywał z kobietą bliskie kontakty, ale uznał, że okradnie ją z nowego nabytku. Miało stać się to 20 stycznia 2024 roku. Wówczas 39-latka odebrała nowe auto i od tamtej pory znajomi nie mieli z nią kontaktu. Jeszcze tego dnia dzwonili, ale Rahimzoda odebrał telefon i powiedział, że kobieta oraz jej córka śpią, bo są zmęczone po ciężkim dniu. Kilka dni później wyłączył jej komórkę.

Niestety 5-latka i jej matka wcale nie spały. Zaniepokojona rodzina zgłosiła jej zaginięcie, a policja kilka dni później odnalazła jej ciało przysypane śniegiem niedaleko miejsca, gdzie kupiła auto. Wraz z nią była także córka. Po badaniach śledczy odkryli, że dziecko zostało uduszone, a matka zginęła po otrzymaniu ciosów nożem.

Farkhod Rahimzoda po zbrodni uciekł do Kazachstanu z kradzionym autem, ale został zatrzymany przez policję 27 stycznia na granicy z Uzbekistanem. Przyznał się do kradzieży oraz podwójnego zabójstwa. Sąd i śledczy nadal prowadzą dochodzenie w jego sprawie, ale niewykluczone, że czekają go długie dziesięciolecia w więzieniu.