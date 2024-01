Przemysławowi Salecie puściły hamulce. Oto co napisał o Jarosławie Kaczyńskim

Niechęć Przemysława Salety do Prawa i Sprawiedliwości jest jasna od lat. Już w 2013 roku krytykował ówczesną posłankę Krystynę Pawłowicz i Jarosława Kaczyńskiego za ich wypowiedzi na temat związków partnerskich oraz posiadania dzieci. - Taki męski pierwowzór profesor Pawłowicz - prezes Kaczyński - ostatnio powiedział, że trzeba zrobić tak, żeby posiadanie dzieci było w modzie. Co on może wiedzieć o posiadaniu dzieci? Tak jak Pawłowicz - co ona może wiedzieć o związku partnerskim? Ci ludzie są nieprzystosowani do rzeczywistości, a chcieliby tę rzeczywistość kreować. Coś tutaj nie zgadza się w obrazku - mówił wtedy w programie "20m2 Łukasza".

Saleta uderza w Kaczyńskiego. "Niepoczytalny"

Pod tym względem były pięściarz się nie zmienił. Dalej lubi skrytykować polityków Prawa i Sprawiedliwości, a po ostatnich wyborach stwierdził, że "nawet lżej się oddycha". Nie ukrywa, że jest zwolennikiem działań obecnego rządu. Co sądzi o krytykujących działania obecnych władz politykach PiS? - Na razie mamy trochę igrzyska, ale bawi mnie, gdy ludzie z PiS-u powołują się na Konstytucję. To jest naprawdę mega zabawne - mówił w rozmowie z Interią.

W piątek 26 stycznia Kaczyński zszokował opinię publiczną. W wypowiedzi dla mediów stwierdził, że obecnie sejm... nie istnieje. - W moim przekonaniu Sejm, jeżeli nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej, to po prostu w tej chwili nie istnieje. Jeżeli Sejm twierdzi, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, to wybory nie zostały potwierdzone, czyli Sejmu nie ma, a pan Hołownia nie jest marszałkiem Sejmu. Mamy w tej chwili zupełny kryzys konstytucyjny, nie mamy w gruncie rzeczy władzy, która przestrzega konstytucji - powiedział, cytowany przez PAP. Jednocześnie zaapelował o reakcję prezydenta Andrzeja Dudy.

Saleta nie wytrzymał i skomentował to w mediach społecznościowych. "Kto w końcu nazwie rzeczy po imieniu i powie głośno, że Kaczyński jest niepoczytalny?! Zamiast analizować to co mówi..." - napisał na Facebooku.

