Potężna burza w sieci. "Popek" przekroczył wszystkie granice obrzydliwości, a teraz przeprasza [WIDEO 18+]

"Popek" wielokrotnie był krytykowany. Ostatnio gorzkich słów nie żałował mu Artur Szpilka, który komentując jego niemal natychmiastową porażkę na GROMDA 15 stwierdził wprost, że "nie da się przyjść ze świata koncertów i narkotyków do ringu i walczyć". Choć Mikołajuw jest bardziej znany z kariery muzycznej, to wielokrotnie próbował sił w sportach walki. W Polsce kibice mogą kojarzyć go z udziału w galach KSW, Fame MMA, Prime Show MMA i ostatnio właśnie w Gromdzie.

Popek oskarżony przez innego rapera. Czy zrobił to z psem? "Chciałem zrobić sobie żarcik"

I choć trudno w to uwierzyć, to może się okazać, że narkotyki to najmniejszy problem "Popka". W internecie wybuchła afera po tym jak raper Alan "Psychotrop" Gruchała oskarżył Mikołajuwa o... zoofilię. Zaznaczył też, że nie opublikował całego nagrania, ale zamierza przekazać je "odpowiednim organizacjom".

Alan Gruchała Screenshot IG: https://www.instagram.com/stories/sajko.666/3290276150703748085/

Na opublikowanym nagraniu doskonale słychać "Popka", który mówi, że zamierza odbyć stosunek seksualny z dwoma psami rasy owczarek niemiecki. Gruchała twierdzi w dodatku, że na całym filmie można zobaczyć Mikołajuwa, który się onanizuje oraz uderza psa swoim przyrodzeniem.

W sieci wybuchła prawdziwa burza. Wiele osób okazało swoje obrzydzenie sytuacją. Wielu użytkowników zastanawiało się też, czy to prawdziwe nagranie. Odpowiedź na to pytanie, usłyszeli bardzo szybko, bo "Popek" osobiście odniósł się do sprawy. W mediach społecznościowych opublikował film, w którym tłumaczy się z całej sytuacji.

- Siemanko chciałem się odnieść do najgłupszego filmiku, jaki nagrałem w mojej karierze i patrząc na to trzeźwym okiem, nie jestem z tego dumny. Prawda jest taka, że mam na***ane w głowie po narkotykach, po alkoholu. Powiem po prostu, jak było. Po***ało mi się w głowie. Chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny. Nie ru***łem żadnych owczarków. Nie sr**em prostytutce do ryja. No ch***wo na maksa nie, ale... no na***ałem. Przepraszam. To nie było śmieszne - powiedział w krótkim wideo.

Popek Screenshot IG: https://www.instagram.com/stories/popek_oficjalnie/

Bez względu na to, co ostatecznie zrobił raper i zawodnik MMA, czekają go poważne problemy. Jeżeli Alan Gruchała mówi prawdę i przekazał wszystkie materiały odpowiednim służbom to sprawą mogą zająć się polskie służby. Prawo klasyfikuje zoofilię jako znęcanie się nad zwierzętami - w normalnych przypadkach zazwyczaj trudno jest ją udowodnić, a psa w sądzie nie da się przesłuchać. W tym wypadku odpowiednie dowody miałyby jednak moc pogrążyć niesławnego rapera.

